Efemérides del día de la fecha: 24 de Septiembre

DÍA DEL COLECTIVERO En este día se conmemora la circulación del primer colectivo por las calles de Buenos Aires en el año 1928. La idea de este nuevo medio de transporte fue ingeniada por unos taxistas en el Café "La Montaña", cansados de los escasos pasajeros que diariamente se iban a los tranvías y a los ómnibus se les ocurrió crear un "auto-colectivo" que llevara al menos 5 pasajeros a un destino fijo y con un tarifa mucho más baja que la competencia. El primer recorrido partía desde Lacarra y Rivadavia, paraba en Plaza Flores y terminaba en Primera Junta, el boleto costaba 10 centavos. SE INAUGURA EL CAMP NOU Las incontables victorias cosechadas por el Barcelona esparcían la fama del Club que cada vez atraía a multitudes de hinchas al viejo Camp de Les Corts. Debido a que la capacidad del mismo era excedida constantemente se lo remodeló en varias ocasiones, sin embargo, esto no bastó y la necesidad de un nuevo estadio se convirtió en una prioridad para el "Azulgrana". Corría el año 1950 cuando la dirigencia se hizo con unos terrenos para edificar la obra, no obstante, eternas discusiones entre las autoridades del club estuvieron a punto de extinguir el nuevo proyecto; fue el presidente Francisco Miró-Sans el que, ante autoridades locales y fanáticos del Club, puso la primera piedra en el terreno que se convertiría en el Camp Nou. Para realizar la obra se contrató a los arquitectos Francesc Mitjans Miró, Josep Soteras Maur y Lorenzo García Barbón que, moldeando hormigón y hierro, finalizaron el estadio en el año 1957. La inauguración se llevó a cabo el Día de la Mercé, fecha en la que se homenajea a la Virgen de la Merced, patrona de Barcelona, en un día soleado en el que la ciudad fue cubierta por los colores azulgranas. La jornada comenzó con el arzobispo Gregorio Modrego bendiciendo el denominado "Estadio del Club de Fútbol Barcelona" que se conocería popularmente como "Camp Nou", "campo nuevo"; acto seguido, Orfeó Gracienc entonó el Aleluya de Händel mientras se entronizaba la imagen de la Virgen de Montserrat. Alrededor de 90.000 personas asistieron al evento que se inauguró, después de haberse cantado el Himno del Estadio, con el partido entre el Barcelona y el Legia de Varsovia, en el cual los "Blaugranas" monopolizaron la pelota que, a los 11 minutos, chocó contra la red del arquero polaco; el partido finalizó con la victoria del Barcelona 4 a 2. SE ESTRENA "THE BIG BANG THEORY" Un día como hoy en el año 2007, la CBS emitía el primer capítulo de "The Big Bang Theory". Creada por Chuck Lorre y Bill Prady, originalmente iba a llamarse "Lenny, Penny and Kenny"; en el primer piloto producido, el personaje de Penny, se llamaba Katie y era interpretada por Amanda Walsh como una mujer ruda y sarcástica además no estaban los personajes Howard y Raj: "hicimos el ´Big Bang Pilot´ hace unos dos años y medio, y apestaba... pero había dos cosas notables que funcionaban perfectamente, y ese era Johnny (Leonard) y Jim (Sheldon). Reescribimos el asunto por completo y luego fuimos bendecidos con Kaley (Penny), Simon (Howard) y Kunal (Raj)" dijo Lorre. Según Prady la serie "comenzó como mi historia cuando tenía 20 años, yo trabajaba en el negocio de las computadoras en Nueva York y fallaba cada vez que quería entablar una relación amorosa".

