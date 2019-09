La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/sep/2019 DT de Villa Dálmine:

Bovaglio; "Este equipo todavía tiene un margen de crecimiento importante"











CAMBIO DE HORA VS CHACA El próximo compromiso de Villa Dálmine será este sábado 28 como visitante frente a Chacarita por la séptima fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional. Inicialmente, dicho encuentro estaba pautado para las 15.30 horas, pero ayer, a pedido del A.Pre.Vi.De, el horario se modificó y el partido se jugará al mediodía, desde las 12.00. Hoy por la tarde, la AFA informará la terna arbitral para dicho encuentro. El entrenador de Villa Dálmine marcó que el triunfo sobre Deportivo Riestra fue "una alegría grande" y también un "espaldarazo" al trabajo que viene realizando el plantel. PRIMERA NACIONAL Aunque en cada conferencia de prensa post partido se analice, principalmente, lo sucedido en los 90 minutos, el mensaje de Lucas Bovaglio siempre intenta ir más allá de lo ocurrido dentro del campo de juego. Y tras el triunfo de Villa Dálmine 3-0 sobre Deportivo Riestra como local, el DT volvió a mostrarse en esa línea: "Este equipo todavía tiene un margen de crecimiento importante y debemos intentar convencer de ello a los jugadores. Después están los resultados, que muchas veces ratifican tu mensaje y el trabajo día a día. Y un resultado como el de hoy, ante un rival incómodo como Riestra, es un espaldarazo que viene muy bien", señaló el entrenador. "Este triunfo fue una alegría muy grande. Habernos vuelto sin nada de Junín, después de haber sido superiores a Sarmiento, fue muy doloroso. Y en la semana hablamos de no confundirnos por un resultado negativo, porque el equipo no estaba mal", agregó luego. En el análisis de la actuación del Violeta ante Riestra, el DT señaló: "Tuvimos que trabajar el partido y debo reconocer que hasta que se abrió el marcador con el gol de penal de Catriel (Sánchez), el equipo no estaba haciendo el partido que teníamos en mente. Estábamos con una intensidad que no era la deseada, llegando tarde a muchas jugadas, con los dos volantes centrales más retrasados de lo planificado… No estábamos bien. Pero el gol fue un despertador para el equipo, porque después tuvimos un pasaje de muy buen fútbol. El segundo gol nos dio tranquilidad y llegamos al entretiempo cómodos como para acomodar un par de cosas que no estaban como queríamos. Y siento que en el segundo tiempo sucedió lo que se vio: tuvimos a nuestra disposición espacios para la contra y poder liquidar el pleito. Y más allá de eso, al equipo no le convirtieron y estuvo concentrado". Frente a Riestra, a Villa Dálmine volvió a sucederle de no completar un buen primer tiempo como local, pero, a pesar de ello, logró irse en ventaja al entretiempo, demostrando que más allá de no poder concretar su idea, es un equipo incómodo para sus rivales. Sobre esa situación, Bovaglio comentó: "He tenido la oportunidad de hablar con jugadores de equipos a los que hemos enfrentado y las sensaciones que me transmitieron es que nosotros somos un equipo muy incómodo y muy difícil, que somos una grata sorpresa. Incluso, el técnico de Sarmiento de Junín (Iván Delfino) reconoció públicamente que había sido una injusticia el resultado de nuestro enfrentamiento. Nosotros vamos a tener partidos en los que vamos a tener dificultades, porque vamos a encontrar rivales de mayor oficio o jerarquía, y otros rivales a los que, con nuestras virtudes y nuestras armas, los terminamos doblegando, como fue Riestra o Gimnasia de Mendoza. Son partidos que yo les insisto a los chicos que los tenemos que trabajar, porque una vez que logras dar el click, el partido definitivamente se vuelca a favor nuestro. Y una vez que logramos convertir, el trámite empieza a andar por los carriles que esperamos. Nuestros últimos dos triunfos se dieron así y creo que es un mensaje de convencimiento para nuestros jugadores". Y lo que manifestó de entrada sobre el equipo en general, Bovaglio también lo aplicó para Fabricio Brener, autor de dos de los tres goles de la victoria y figura del encuentro disputado en Mitre y Puccini: "Fabricio tuvo un buen partido, pero podría haber hecho un partido mejor. Él lo sabe, porque se lo hemos dicho. No se tiene que quedar con los goles y un par de chispazos, porque en otros momentos no hacía lo que tenía que hacer. Pero es de los jugadores en los que más insistimos nosotros, por el potencial que tiene y por sus características, que no son habituales en jugadores de esta categoría. Nuestra idea es potenciar eso y maquillar las falencias que todavía muestra por su juventud y su falta de experiencia. Estamos transitando ese camino tanto con él como con otros muchachos". Para graficar la satisfacción que le generaron algunas acciones en particular al DT Violeta, vale repasar el segundo gol del equipo, el primero de Brener: entonces, en la parte baja de la imagen se verá a un Bovaglio que dejó a un lado su habitual tranquilidad y festejó con mucho énfasis ese tanto. "A Fabricio lo retamos mucho para que no sea solo un asistidor, sino que también le encuentre el gusto a convertir. Por ejemplo, en la jugada del segundo gol, es algo en lo que nosotros insistimos mucho: que el extremo del lado opuesto a la jugada tiene que llegar al área para tratar de finalizar la acción y no quedarse en su banda como un espectador. Y hoy Fabricio llegó y convirtió. Hoy se dieron cosas, detalles, que, más allá de la victoria, confirman el trabajo que venimos realizando y eso, a nosotros como cuerpo técnico, nos deja muy linda sensaciones". Otro de los casos puntuales a los que se refirió Bovaglio fue al retorno de Matías Ballini, quien se perdió el partido contra Sarmiento en Junín a causa de "un desgarro menor" en el sóleo de su pierna derecha. Sin embargo, reapareció ante Riestra: "Matías evolucionó muy rápido en la última semana. Hizo fútbol el miércoles sin dolores ni limitaciones. Pero nos generaba dudas ponerlo desde el vamos, por la posibilidad de que se resienta. Por eso fue al banco y solo jugó unos minutos. Por suerte terminó bien", explicó el DT. En relación al retorno del capitán, Bovaglio no quiso adelantar si Ballini será titular el próximo sábado en San Martín frente a Chacarita ni tampoco confirmó si seguirá confiando en el 4-4-2 que utilizó desde su salida del equipo. "Nosotros vamos a ir variando el sistema durante el campeonato. Lo que no vamos a negociar es la idea de juego. Queremos ser un equipo protagonista, con nuestras limitaciones, pero con nuestras virtudes también. Veremos con Chacarita si sostenemos este sistema, si volvemos al 4-3-3 o si buscamos otra alternativa para tratar de traernos el mejor resultado de San Martín. En condición de visitante a Dálmine le está costando sumar y queremos revertir esa tendencia", concluyó.

“NOSOTROS VAMOS A IR VARIANDO EL SISTEMA DURANTE EL CAMPEONATO. LO QUE NO VAMOS A NEGOCIAR ES LA IDEA DE JUEGO", REMARCÓ BOVAGLIO. TRES DT DEJARON SU CARGO Esta sexta fecha de la Primera Nacional dejó resultados que le costaron el cargo a tres entrenadores de la categoría. La derrota de Nueva Chicago 2-1 ante Ferro Carril Oeste significó el final del ciclo de Gastón Esmerado en el elenco de Mataderos. Su sucesor en el Torito será el relator (y también DT) Rodolfo De Paoli. El mismo resultado, pero ante Estudiantes de Buenos Aires, le costó el puesto a Cristian Aldirico en Temperley. Mientras que Carlos Mayor fue despedido de Almagro tras el empate sin goles frente a Chacarita. Increíblemente, su reemplazante sería el propio Esmerado tras su salida de Nueva Chicago. De esta manera, ya son seis los clubes que cambiaron la conducción técnica de sus planteles en este arranque de temporada, dado que anteriormente lo habían hecho San Martín de San Juan (se fue Rubén Darío Forestello y llegó Alfredo Grelak), Chacarita (Patricio Pisano fue reemplazado por José María Bianco) y All Boys (tras la salida de la dupla conformada por Pablo Solchaga y Gustavo Bartelt regresa el histórico José "Pepe" Romero).

RODOLFO DE PAOLI ASUMIRÁ EN NUEVA CHICAGO COMO SUCESOR DE GASTÓN ESMERADO.

#VillaDálmine Bovaglio: “Este equipo todavía tiene un margen de crecimiento importante y debemos intentar convencer de ello a los jugadores. Y este triunfo ante un rival incómodo como Deportivo Riestra es un espaldarazo que viene muy bien". pic.twitter.com/hvcaO4CvtH — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 24, 2019

DT de Villa Dálmine:

Bovaglio; "Este equipo todavía tiene un margen de crecimiento importante"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: