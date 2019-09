MESSI, THE BEST Lionel Messi ganó ayer el premio FIFA "The Best" al ser considerado el mejor jugador de la última temporada, tras conquistar la Liga española y marcar 51 goles en 50 partidos. El rosarino, figura del Barcelona de España, triunfó por sobre el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus) y el defensor holandés Virgil Van Dijk (Liverpool). VELEZ GOLPEÓ A RIVER En el cierre de la jornada de domingo de la Superliga, Vélez Sarsfield le ganó 2-1 a River Plate en el Monumental con goles de Nicolás Domínguez y Thiago Almada (de penal). Ignacio Fernández había marcado el transitorio 1-1, pero falló en la última: el arquero Lucas Hoyos le desvió un penal en el minuto 44 del ST para asegurar la victoria del Fortín. Los demás resultados del domingo fueron: Newells 2-0 Aldosivi (MdP), Godoy Cruz 0-2 Banfield, Lanús 3-2 Colón y Racing Club 2-1 Arsenal. Antes, en el inicio de esta 7ª fecha de la Superliga, entre viernes y sábado jugaron: Unión 0-0 Rosario Central, Argentinos 3-1 Central Córdoba (SdE), Estudiantes (LP) 1-0 Patronato, Defensa y Justicia 0-1 Huracán, San Lorenzo 0-2 Boca Juniors y Atlético Tucumán 0-1 Independiente. SIGALI Y SOLIS, TITULARES De los cuatro jugadores campanenses que participan en la Superliga, solo dos vieron acción: el defensor Leonardo Sigali (Racing Club) y el atacante Nazareno Solís (Aldosivi) fueron titulares y jugaron los 90 minutos de sus respectivos encuentros. En tanto, Nicolás Blandi (San Lorenzo) no salió del banco de suplentes en la derrota ante Boca, mientras que Joaquín Arzura (Huracán) no fue convocado por el DT interino Néstor Apuzzo. PRIMERA B METRO Tristán Suárez extendió su ventaja como único líder del Torneo Apertura al vencer 1-0 como visitante a Deportivo Armenio por la séptima fecha del certamen. Actualmente, los de Ezeiza tienen 17 puntos, tres más que su nuevo escolta, Villa San Carlos (14), que ayer derrotó 2-0 como local a Argentino de Quilmes. Los demás resultados de esta jornada de la categoría fueron los siguientes: San Telmo 2-1 Sacachispas, Flandria 0-1 Almirante Brown, Los Andes 0-1 Fénix, San Miguel 1-2 Talleres (RE), Colegiales 3-3 Acassuso y Comunicaciones 2-0 Defensores Unidos. La programación se cierra hoy con J.J. Urquiza vs UAI Urquiza (15.30 horas). PRIMERA C Ayer, en el cierre de la novena fecha del Torneo Apertura: Dock Sud 0-0 Luján, Argentino de Merlo 5-1 Victoriano Arenas y Sportivo Italiano1-0 Ituzaingo. Los demás resultados fueron: El Porvenir 0-3 Real Pila, L.N. Alem 0-2 Excursionistas, Midland 0-0 Deportivo Merlo, Cañuelas 1-1 Deportivo Español, Berazategui 6-4 Laferrere y Lamadrid 1-1 San Martín (B). Los líderes del campeonato son Real Pilar y Cañuelas, con 17 puntos. Más atrás se ubican: 3) Laferrere, 15 puntos; 4) Excursionistas (-1), Sportivo Italiano y Deportivo Merlo, 14 puntos. SUPERCLASICO FEMENINO En el marco de la fecha inaugural del primer campeonato profesional femenino, Boca Juniors recibirá esta tarde a River Plate. El encuentro se jugará desde las 15.10 en La Bombonera y será transmitido por TNT Sports. Además, hoy también jugarán: Lanús vs San Lorenzo. Y mañana lo harán: UAI Urquiza vs Independiente. Hasta el momento, esta primera fecha de la Primera A del Torneo Femenino que organiza la AFA ha dejado los siguientes resultados: Villa San Carlos 1-5 Rosario Central, Gimnasia (LP) 2-1 Huracán, Platense 1-5 Racing Club, Estudiantes (LP) 3-1 Defensores de Belgrano y S.A.T 8-1 El Porvenir.

Breves: Fútbol

