Los representantes Celestes se subieron al podio en todas las pruebas en las que participaron y lograron tres medallas de oro: en Doble Par Junior con el regreso de Felipe Modarelli; y en Doble par Sub 23 y Doble Par Senior con el campeón panamericano Joel Romero en ambos botes. La próxima regata será el C.A.R. 2019. El pasado sábado se corrió la séptima regata de remo oficial del calendario 2019 de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA), competencia que se llevó a cabo en la Pista Nacional de Remo de Tigre (que una vez más se presentó en paupérrimas condiciones, y muchas pruebas debieron acortarse en su distancia por la falta de agua) y que fue la antesala a la regata más esperada a nivel nacional del año: el Campeonato Argentino, que se realizará del 8 al 10 de noviembre en aguas del Río Santiago, en Ensenada. El equipo del Campana Boat Club, compuesto por siete atletas y cinco embarcaciones, llevó adelante una formidable actuación: logró subirse al podio en esas cinco pruebas y, así, sumar puntos para el campeonato anual interclubes. Bien temprano, el Doble Par Junior de Felipe Modarelli y Tobías Viera Veneziani se impuso en el time-trial eliminatorio a seis rivales, con un tiempo de 3 minutos, 54 segundos y 83 centésimas para los 1000 metros, ganándose así un lugar en la final. Posteriormente, este bote del CBC se quedó con la primera de tres medallas doradas en Doble Par. De esta manera, Felipe Modarelli, de 18 años y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018", tuvo un regreso triunfal al remo oficial de nuestro país tras casi un año de inactividad. El "hat-trick" del CBC en Doble Par masculino se completó con dos pruebas en las que participó el campeón panamericano Joel Romero (integró el Ocho que reconquistó la medalla dorada en "Lima 2019"). En Sub 23, Romero compartió bote con Gregorio Zanini, mientras que en Senior "A" lo hizo con Josué Viera Veneziani. Las otras dos embarcaciones que presentó el entrenador Gustavo Hereñú en esta regata también le aportaron medallas al Campana Boat Club: Marcelo Kury logró una plateada en Single Master, mientras que Juana Modarelli se quedó con la de bronce en Single Menor Femenino. La regata fue organizada y fiscalizada por la Comisión de la Regata Internacional del Tigre.

EL DOBLE PAR JUNIOR DE TOBIAS VIERA VENEZIANI Y FELIPE MODARELLI GANÓ LAS ELIMINATORIAS VÍA TIME TRIAL Y LUEGO LA FINAL.





JUANA MODARELLI SOBRE EL YEYE VIGGIANI. FUE TERCERA EN SINGLE MENOR FEMENINO.





JOEL ROMERO APORTÓ DOS MEDALLAS DE ORO EN DOBLE PAR: EN SUB 23 JUNTO A GREGORIO ZANINI Y EN SENIOR “A" JUNTO A JOSUÉ VIERA VENEZIANI.





EL EQUIPO CELESTE COMPLETO EN LA PISTA NACIONAL DE REMO DE TIGRE.

