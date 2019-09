Los trabajadores municipales celebraron su día

En una jornada con un clima ideal, más de 600 personas se reunieron para compartir un almuerzo, shows musicales y sorteos. "Estoy muy contento de reunir a la familia municipal en el Camping, porque es un espacio de todos los trabajadores municipales", remarcó el Secretario General, Carlos Barrichi. En conmemoración a la Ley Provincial 14.656, cada 24 de septiembre se celebra el Día de los Trabajadores Municipales en nuestra ciudad. Y ayer no fue la excepción: aprovechando una jornada ideal desde lo climático, más de 600 personas se reunieron en el Camping del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC). Así, en un "clima de mucha camaradería", la "familia municipal se encontró y pudo celebrar su día en una jornada espectacular" que se inició a las 13.00 y se extendió hasta los últimos instantes del atardecer. El festejo comenzó con el almuerzo (entrada, asado, postre y brindis), se extendió con el show musical de "El Chino y la Sonora" y también con la elección del Rey y la Reina de los Municipales: Cadu García y Adriana Muñiz fueron los consagrados y se llevaron como premio una estadía en San Bernardo, gentileza de Pedraza Viajes y Turismo. A su vez, las princesas coronadas en este 2019, Lidia Fleitas y Hermelinda Ocampo, se ganaron una estadía en Estancia La Margarita. También llegó el tradicional momento de los sorteos, donde además de electrodomésticos, también se puso en juego una moto Motomel 110cc que finalmente quedó en poder de Mirta Acevedo, trabajadora del área de Bromatología y Zoonosis. El festejo fue encabezado por la Comisión Directiva del STMC que tiene a Carlos Barrichi como Secretario General, pero contó también con la presencia de Rubén "Cholo" García, Secretario General de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), quien estuvo acompañado por Carlos Rodríguez, Gustavo Seva, Daniel Ferro y Hernán Doval (exdiputado provincial y autor de la Ley 14.656). A su vez, también se hicieron presentes Secretarios Generales de gremios municipales de otras localidades como Morón, San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz. Del ámbito local se destacó la participación del Intendente Sebastián Abella (asistió acompañado por el Secretario de Comunicación, Martín Seguin) y también de los concejales Rubén Romano, Soledad Calle, Marco Colella, Axel Cantlon y Carlos Gómez. Además, también sobresalieron las visitas de la ex jefa comunal, Stella Maris Giroldi, y de la candidata a diputada provincial, Soledad Alonso. Al momento de tomar la palabra, Barrichi les agradeció "a todos los trabajadores municipales" y se mostró "contento de recibir y reunir a la familia municipal en el Camping, porque es un espacio de todos los trabajadores municipales". Además, destacó las obras que se llevaron adelante en el predio, haciendo hincapié en la flamante pileta semi-olímpicas: "Ya está terminada para que toda la familia municipal pueda disfrutarla en el verano". A su turno, Hernán Doval hizo una reseña de cómo se llegó a la Ley 14.656 y luego remarcó: "Fue un avance muy importante, pero también es fundamental hacer cumplir los derechos que figuran en la normativa y los convenios". Por su parte, el líder de la FESIMUBO, Rubén García, también se mostró "contento de estar en Campana y ver que el camping está cada día más lindo", al tiempo que ponderó la figura de Barrichi y el convenio colectivo alcanzado en nuestra ciudad. "Es un gusto acompañar a un gran dirigente gremial, que logró en Campana un convenio colectivo que no sólo es uno de los primeros que se firmó en la provincia, sino también un ejemplo para muchos municipios bonaerenses".

LOS TRABAJADORES MUNICIPALES CELEBRARON SU DÍA





RUBEN ROMANO PARTICIPÓ DE LOS FESTEJOS DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.





RUBÉN “CHOLO" GARCÍA, SEC. GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS MUNICIPALES BONAERENSES (FESIMUBO) ESTUVO PRESENTE Y HABLÓ CON LA PRENSA





BARRICHI CON HERNAN DOVAL, AUTOR DE LA LEY





EL INTENDENTE ABELLA Y LA EXINTENDENTE GIROLDI DIERON JUNTOS UN SALUDO A LOS TRABAJADORS MUNICIPALES PRESENTES EN EL CAMPING.





CARLOS BARRICHI CONVERSANDO CON LA CANDIDATA A DIPUTADA SOLEDAD ALONSO.



Los trabajadores municipales celebraron su día

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: