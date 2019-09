La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 25/sep/2019 Nueva amenaza de bomba







Ayer fue el turno de la Escuela Normal y Defensa Civil hizo evacuar el edificio. Se hizo presente la Brigada de Explosivos de San Isidro. La pena es de 2 a 6 años. El personal de Defensa Civil no tiene descanso, ni en el Día del Trabajador Municipal. Pasadas las 19 de ayer, se recibió una amenaza de bomba en la Escuela Normal, y los servidores públicos fueron los encargados de organizar el operativo. Mientras llegaba la Brigada de Explosivos de San Isidro, se aseguró el perímetro impidiendo el tránsito por Varela entre Ameghino y Sívori, al tiempo que se evacuaba el edificio y se hacía un control visual por el área de parques y jardines del establecimiento. Como era de esperarse, al llegar la Brigada, revisó el edificio junto a personal del establecimiento y no encontró nada sospechoso ni parecido a un artefacto explosivo por lo que se habilitó el uso de la icónica casa de estudios y el tránsito sobre Varela. El operativo afectó a 2 móviles de Defensa Civil, 1 de Comando Patrulla, 1 de la Dirección de Tránsito, 2 motos, y personal de Comisaría Campana. La denuncia fue cursada a la UFI 2, a cargo del Dr. Matías Ferreirós. 2 A 6 AÑOS Luego de las pericias correspondientes, el viernes por la tarde, agentes de la DDI Zárate Campana allanaron un domicilio de Pitrau al 1300, Zárate, donde se logró encontrar el teléfono celular desde el cual se habría realizado una amenaza de bomba a la Unidad FiscaI de Instrucción y Juicio 2, de Sarmiento y 9 de Julio el pasado 22 de mayo desde una línea de la empresa Personal. En ese sentido, Ferreirós, a cargo de la investigación expresó días atrás: "Más allá de las molestias ocasionadas, hay que pensar en el gasto de cada operativo sumado a las horas hombre no trabajadas… son miles y miles de pesos de los contribuyentes, tirados a la basura. La investigación continúa. De prosperar, la pena es de 2 a 6 años"

Un especialista en explosivos de la Policía Bonaerense acudió ante la amenaza.





El operativo afectó a 2 móviles de Defensa Civil, 1 de Comando Patrulla, 1 de la Dirección de Tránsito, 2 motos y personal de Comisaría Campana.





Además de desalojar el edificio, se aseguró el perímetro impidiendo el tránsito por Varela entre Ameghino y Sívori,



