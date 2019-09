Alejandra Dip





El águila la visión, mente nítida, mirada objetiva, amplia. Curación de heridas del pasado. KIN 75 ÁGUILA 10 - guiada por la Noche. Ayudándonos a concretar cosas hoy! El águila impactando en el área laboral. La noche la guía, para ayudar al águila a atreverse a soñar en grande, volar, volar alto y ver que hay posibilidad, cambiar el foco, amplificarlo. Ver desde otro punto de vista. Vista panorámica! Hoy no te pegues a las situaciones, evita el roce, sobrevuela! Abre bien los ojos, no siempre todo es lo que parece, es importante que puedas sobrevolar el espacio. Aquel que parece que es, NO ES!! Puede que haya algo detrás! Ojo, no caigas en la primera de cambio, en lo que crees que es. El Águila hoy nos puede predisponer a estar controladores, obsesivos. Posibilidad de curar heridas del pasado. Hoy la verdad se hace presente. Pensar de forma distinta es una característica que el águila nos puede aportar. Abre tu mente, cierra tus ojos y proyecta desde el corazón para ganar nuevos espacios. El águila es la mejor empresaria del calendario maya y hoy impactando en el área laboral! hoy podemos tener vista de águila y avistar una posibilidad de transformarnos en empresarios, o empezar algún trabajo por cuenta propia. Nuevas ideas laborales! El águila y el 10, temas de abogados, leyes, papeles juicios, pueden darse hoy, si estas positivo todo se encamina muy bien, la noche puede aportar abundancia! Qué lindo soñar que levantamos vuelo, como cuando éramos chicos, hoy te doy un empujoncito para que abras tus alas, te atrevas a soñar y levantes vuelo, bien bien alto!! ¡Buen miércoles de alto vuelo superador para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

áGuila 10 - Energía del Miércoles 25/09/2019 - Trecena del Enlazador de Mundos

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: