Efemérides del día de la fecha: 25 de Septiembre

DÍA MUNDIAL DEL FARMACÉUTICO Fue establecido por la Federación Internacional de Farmacéuticos (FIP) en el año 2009 con el propósito de conmemorar la fundación de la misma y homenajear a estos profesionales de la salud que garantizan el acceso a los medicamentos y se aseguran de que el paciente los use adecuadamente. La FIP fue fundada en el año 1912 en La Haya, Holanda, por diversas asociaciones de farmacéuticos con la misión de mejorar la salud mundial a través del "avance de la práctica farmacéutica y la ciencia para mejorar el descubrimiento, el desarrollo, la accesibilidad y el uso racional de la información apropiada, de calidad y con una favorable relación costo-eficacia"; actualmente representa a 137 organizaciones entre las que se encuentran la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA). Este año se celebra bajo el lema "Medicamentos seguros y eficaces para todos", poniendo el foco en salvaguardar la seguridad del paciente en lo que respecta al uso de los remedios y reducir errores de medicación. El presidente de la FIP, Dominique Jordan, expresó al respecto: "hoy, más que nunca, los farmacéuticos tienen la responsabilidad de garantizar que cuando un paciente usa un medicamento, no le cause daño". FALLECE ALEJANDRA PIZARNIK Flora Alejandra Pizarnik nació el 29 de abril del año 1936 en Avellaneda. Hija de inmigrantes rusos judíos, desde muy pequeña conoció las desgracias de la Segunda Guerra Mundial al llegar las noticias de que sus abuelos y sus tíos habían sido llevados a campos de concentración; su madre hacía todo lo posible por alejarla de ese mundo dándole 10 centavos para que se comprara un libro, sería así como lentamente Alejandra se enamoraría de la literatura. En la secundaria, época dura para ella por sus problemas de peso y su acné que contantemente atentaron contra su autoestima, empezó a escribir: "entre otras cosas escribo para que no suceda lo que temo, para que lo que me hiere no sea, para alejar al Malo. Se ha dicho que el poeta es un gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implica exorcizar, conjurar, y además reparar. Escribir un poema es rearar la herida fundamental, desgarradora. Porque todos estamos heridos." Inquieta y curiosa su vida universitaria se debatió entre la carrera de Filosofía, Periodismo, Letras y el taller que brindaba el pintor Juan Batlle Planas, no obstante, su decisión fue abandonarlas y dedicarse a escribir; así, a los 19 años publicó su primer poemario "La Tierra Más lejana" y, al año siguiente, le siguió "La última inocencia". En 1960 se fue a París, ciudad en la que permaneció hasta el año 1964 trabajando como traductora, crítica literaria y escritora, durante este período escribió una de sus obras más importantes "Árbol de Diana". Cuando regresó al país se dedicó de lleno a la escritura y publicó "Los trabajos y las noches", "Extracción de la piedra de locura" y "El infierno musical". La muerte de su padre en el año 1967 fue un golpe duro que terminó sumiéndola en una depresión que hizo a sus obras cada vez más sombrías. Falleció a los 36 años, en el año 1972, en Buenos Aires. SE ESTRENA LA SERIE "THE BEATLES CARTOON" Un día como hoy en el año 1965, la ABC emitía el primer capítulo de "The Beatles Cartoon". En plena "Beatlemanía", miles de compañías se comunicaban a diario con los representantes de la banda para producir los más diversos productos con la imagen de John, Paul, George y Ringo; entre las propuestas, se encontraba la de Al Brodax, productor televisivo, que estaba dispuesto a realizar una serie animada que incluyera las canciones de la banda, fuera cómica y atrajera al público infantil. Así, cuando el reloj marcó las 10.30 de la mañana los televidentes sintonizaron el canal de la ABC expectantes por la serie que aquel día hacía su debut con el capítulo de las canciones "A Hard Day´s Night" y "I Want To Hold Your Hand". A pesar de que los Beatles no participaron en la serie y el doblaje fuera un desastroso intento por imitar el acento británico, los músicos parecían disfrutarla: "Todavía me lo paso en grande cuando veo los dibujos animados de ´Los Beatles´" dijo en el año 1972 John Lennon. La serie se transmitió hasta el año 1969 y su último capítulo era de las canciones "Wait" y "I´m only sleeping".

25 de Septiembre

