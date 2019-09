La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 25/sep/2019 Automovilismo Zonal:

Después de un intento de incorporarse a una divisional entrerriana, finalmente será parte de la Clase 2 con su Fiat Uno. El retorno será en la octava fecha, que se disputará este fin de semana en La Plata. Es conocida la pasión que despierta el automovilismo, sobre todo a la hora de correr. Una sensación que se potencia aún más cuando desde afuera se debe presenciar una competencia. Por esto es que los pilotos que no están adentro siempre están viendo la posibilidad de volver cuando se pueda, esperando contar con algún presupuesto para este tipo de emprendimientos. Y el campanense Pablo Savastano no solo sabe de ello, sino que siempre está dispuesto a subirse a su auto de carrera. Ya tenía casi todo encaminado para sumarse a una categoría de Entre Ríos, pero, por cuestiones presupuestarias, esa posibilidad se empezó a postergar. Sin embargo, nunca abandonó su búsqueda para volver a las pistas y el retorno, finalmente, se dio de una manera hasta impensada para el piloto de nuestra ciudad, que estará sumándose este fin de semana a la Clase 2 de la categoría ALMA. Para concretar esta nueva posibilidad en una vieja y conocida categoría, donde incluso ganó un campeonato, decidió volver con su Fiat Uno y contará con el motor que le presta Patricio Maciel, quien no es otro que su primo, con quien compartió la carrera de invitados que se realizó en la segunda fecha de ALMA. Además, Maciel le facilitó también las cubiertas para estar en pista. Como decíamos al principio: Pablo siempre estuvo dispuesto a volver. Y lo hará finalmente con su equipo y en la alta competencia, este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde se desarrollará la octava fecha de la temporada.

SAVASTANO CONTARÁ CON EL MOTO QUE LE PRESTARÁ PATRICIO MACIEL, SU PRIMO, TAMBIÉN PILOTO DE LA CLASE 2 DE ALMA. LOTERIA FAMILIAR El próximo 6 de octubre, Damián "Hueso" Toledo realizará una Lotería Familiar en el Salón del Centro de Jubilados de la calle Pueyrredón. La idea del piloto campanense es poder recaudar fondos para continuar en la alta competencia, donde viene corriendo en la clase TC 1600 en la categoría ALMA.

DAMIÁN TOLEDO ESTÁ CORRIENDO EN LA CLASE TC 1600 DE ALMA.



