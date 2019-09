La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 25/sep/2019 Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club consiguieron un empate tan agónico como vital para sus ilusiones













Las Celestes, líderes de la Primera E7, igualaron 1-1 como visitantes frente a su escolta, Santa Bárbara "E". El tanto campanense lo anotó María Eugenia Díaz a tres minutos del cierre. Así, el CBC mantiene tres puntos de ventaja a cuatro fechas del final. La Primera Damas del Campana Boat Club dio un gran paso de cara a su objetivo de coronarse en la Zona E7 para así ascender a la Primera D del Torneo Metropolitano al no perder frente a su escolta Santa Bárbara "E". Y lo logró luego de sufrir mucho, porque el gol del empate Celeste lo terminó anotando la delantera María Eugenia Díaz a tres minutos del final, cuando el elenco campanense jugaba con cuatro delanteras y sin arquera. El tanto de la joven delantera se celebró muchísimo porque, con el 1-1 final, el CBC logró mantener la diferencia de 3 puntos respecto a los equipos que se encuentran hoy en la segunda ubicación: el propio Santa Bárbara "E" y, ahora también, Huracán, que en esta fecha derrotó 2-0 a Hurling "C". Así, el único que podría recortar esa diferencia es Luján Rugby Club "B", que postergó su duelo ante Quilmes "E" (en caso de ganar, las lujaneras quedarían a dos unidades). El último sábado en Manuel Gonnet, apenas comenzado el juego, Santa Bárbara se puso arriba con un tanto de Florencia Vaudagna. De allí en adelante, el desarrollo del partido fue sumamente parejo, y con muchas chances desperdiciadas por ambas escuadras. Pero sobre el final, "perdido por perdido", el coach Gabriel Sáenz decidió primero sacar una defensora para sumar una jugadora en ataque (María Eugenia Díaz) y luego retirar del arco a Romina Guerrero para agregar otra jugadora "de campo". Y el plan funcionó, porque "Mariu" anotó el empate 1-1 cuando apenas faltaban tres minutos para el cierre del encuentro. El once inicial del CBC en este encuentro fue el siguiente: Romina Guerrero; Candela Corrata, Florencia Núñez, Fátima Tenembaum, Josefina Pérez Johanneton; Camila Tenembaum, Constanza Santini, Camila Pérez Johanneton; Sofía González, Delfina Fernández Palazuelo y Martina De La Barrera. Luego ingresaron: Lucía Gelosi, María Eugenia Díaz, María Luz Gentillini y Bárbara Brezzi. En la jornada del sábado, además jugaron: Los Pinos 2-1 Comunicaciones, Hurling ´´C´´ 0-2 Club Atlético Huracán, Vicentinos "B" 1-5 C.A.S.A. de Padua y Belgrano Day School 1-0 Club Manuel Belgrano ´´B´´. La próxima fecha, a jugarse el próximo sábado 28, será la 19ª y tendrá al Campana Boat Club recibiendo en su cancha a C.A.S.A. de Padua. Por esta misma fecha también jugarán: Club Manuel Belgrano ´´B´´ vs. Vicentinos ´´B´´, Huracán vs. Belgrano Day School, Luján Rugby Club vs. Hurling ´´C´´, Comunicaciones vs. Quilmes ´´E´´ y Santa Bárbara ´´E´´ vs. Los Pinos.

Foto: Archivo. VICTORIAS EN DIVISIONES MENORES En la jornada del sábado en Manuel Gonnet, en la previa al duelo de Primera, el Campana Boat Club sumó cuatro victorias ante Santa Bárbara "E" en los encuentros de divisiones menores. Los resultados y goleadoras Celestes fueron: -Séptima División: victoria 4 a 1 con goles de Dana Corazzini Notari (2), Azul Alé y Guillermina Izzi. -Sexta División: victoria 6 a 0 con goles de María Luz Balerio Echeverría (2), María del Pilar González (2), Karen Isauro y Valentina Peralta Rial. -Quinta División: victoria 6 a 2 con goles de Lucía Gelosi (2), Oriana Sansone, Fátima Tenembaum, María Luz Balerio Echeverría y Valentina Núñez. -Intermedia: victoria 6 a 1 con goles de María Eugenia Díaz (2), Bárbara Brezzi, Camila Bidegain, Julieta Dabusti, y María Lorena Parkkulainen.

Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club consiguieron un empate tan agónico como vital para sus ilusiones

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: