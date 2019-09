El sábado perdió 26-0 como local y encima ganó Varela Jr, que le sacó cinco puntos de diferencia en la pelea por no quedar en la zona de descenso directo. El certamen tendrá ahora dos semanas de receso antes de las últimas cuatro fechas. Por la 22ª fecha del campeonato de Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana cayó el pasado sábado por 26 a 0 como local frente a Del Sur Rugby. Fue el segundo partido seguido que el Tricolor termina sin poder anotar puntos (había perdido 11-0 con Atlético Chascomús en la fecha anterior). Así sufrió su tercera derrota consecutiva y quedó muy complicado en su lucha por la permanencia, dado que Varela Jr venció 26-20 a Atlético Chascomús y le sacó cinco puntos de ventaja. Actualmente, el CCC se encuentra en la 13ª posición con 28 unidades, mientras que Varela Jr se ubica en el 12º lugar con 33. Los dos últimos de la tabla descienden de manera directa a Tercera, mientras que 11º y 12º jugarán un repechaje por la permanencia. Para recibir a Del Sur Rugby, el coach César Gigena dispuso la siguiente formación: Alan González, Santiago Sautón y Sebastián Correa; Andrés Moreno y Lautaro Nellli; Didier Galeano, Carlos Díaz y Franco Casanova; Andrés Kibisz y Enrique Peralta Celaya; Facundo Cerdá, Franco Barco, Bautista Peralta Celaya, Franco Velázquez; y Nazareno Alaguibe. Mientras que como relevos estuvieron: Gabriel Pujol, Ricardo Javier Pérez Caffarena, Laureano Salas, Cristián Guiles Delgui, Julián Roldán y Alan Zacarías. Los demás resultados de esta 22ª fecha fueron: Varela Jr 26-20 Atlético Chascomús, Club Argentino 21-15 Virreyes, La Salle 19-13 Gimnasia de Ituzaingó, San Miguel 23-31 Mercedes, Tiro Federal de San Pedro 8-17 El Retiro y Los Cedros 24-49 Las Cañas. Ahora, el campeonato ingresará en un receso de dos semanas sin competencia, por lo que el próximo partido de Ciudad de Campana será recién el sábado 12 de octubre, cuando enfrente como visitante a Las Cañas por la 23ª fecha, primera de las últimas cuatro jornadas de la Segunda División. Además, ese sábado también jugarán: Atlético Chascomús vs Del Sur, El Retiro vs Los Cedros, Mercedes vs Tiro Federal de San Pedro, Gimnasia de Ituzaingó vs San Miguel, Virreyes vs La Salle y Varela Jr vs Club Argentino.

CIUDAD SUFRIÓ SU TERCERA DERROTA CONSECUTIVA Y POR SEGUNDO PARTIDO SEGUIDO NO PUDO ANOTAR PUNTOS.



Rugby:

Ciudad cayó ante del Sur y su permanencia en Segunda se sigue complicando

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: