La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 25/sep/2019 Fútbol Femenino:

En su primera presentación como local, Puerto Nuevo logró su primer triunfo de la temporada







Las Auriazules derrotaron con autoridad y buen juego a Defensa y Justicia por 3 a 1 en el estadio Carlos Vallejos. Una de las más recientes incorporaciones, Noelia Gómez, fue la figura con dos goles. El restante lo marcó Emilce Correa, nuevamente de tiro libre. Por la segunda fecha del campeonato de Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo venció 3-1 como local a Defensa y Justicia en un partido disputado el último domingo en el estadio Carlos Vallejos. Así, luego de la derrota 4-3 que había sufrido en la primera fecha en su visita a Lima FC, las Auriazules consiguieron su primer triunfo de la temporada en el primer encuentro que jugaron como locales, en el renovado campo de juego de la institución. Frente al Halcón de Florencia Varela, las Portuarias golpearon primero, con un bombazo cruzado y alto de una de sus más recientes incorporaciones: Noelia Gómez. Sin embargo, el empate visitante llegó muy rápido: luego de una jugada confusa en la que la arquera Jaqueline Schmidt perdió la pelota producto de un golpe que el árbitro no consideró infracción, Leila Torancio marcó el 1-1. Pero antes del cierre de la primera parte, Puerto Nuevo volvería a ponerse en ventaja, gracias a otra definición de Gómez, quien esta vez encaró a toda velocidad, quedó mano a mano con la arquera y definió fuerte, cruzado y abajo. El tanto que sellaría el resultado llegó en el segundo tiempo, cuando Emilce Correa volvió a sacarle provecho a un tiro libre a favor: en esta oportunidad, desde la medialuna, marcó con un remate bombeado que superó la estirada de la arquera visitante. En este encuentro, el Portuario formó con Jaqueline Schmidt; Yanela Gómez, Nancy Ríos, Soledad Medina, Triana Ocampo; Milagros Soria, Marisa González, Lucila Molinas y Sabrina Ogrine; Noelia Gómez y Emilce Correa. Luego ingresaron: Manuela Cardozo (por Soria), Maia Valles (por Correa) y Zoe Torres (por Ríos). Los demás resultados de la segunda jornada del campeonato de la Primera B fueron: Argentinos Juniors 2-1 Deportivo Merlo, Deportivo Morón 1-0 Atlas, Ferro 9-0 Liniers, Estudiantes de Buenos Aires 1-1 Banfield, Atlanta 2-3 Sarmiento, Argentino de Quilmes 3-4 Lima FC, Argentino de Rosario 0-3 Comunicaciones, Camioneros 1-2 Deportivo Armenio, Almirante Brown 0-6 Deportivo Español y Luján 3-2 All Boys. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ferro Carril Oeste, Argentinos Juniors, Sarmiento (J), Comunicaciones, Deportivo Armenio, Luján y Lima FC, 6 puntos; 8) Estudiantes (BA) y Banfield, 4 puntos; 10) Deportivo Español, Puerto Nuevo, All Boys, Defensa y Justicia y Deportivo Morón, 3 puntos; 15) Atlanta, Deportivo Merlo, Atlas, Argentino (R), Camioneros, Argentino (Q), Almirante Brown y Liniers, sin puntos. Por la tercera y próxima fecha, Puerto Nuevo tendrá un duro desafío ante uno de los líderes del certamen, Comunicaciones, que goleó en sus dos partidos: 5 a 1 a Camioneros en la jornada inaugural y 3 a 0 a Argentino de Rosario el pasado fin de semana. Los restantes partidos de dicha jornada serán: Deportivo Merlo vs. Luján, All Boys vs. Alte. Brown, Deportivo Español vs. Camioneros, Deportivo Armenio vs. Argentino de Rosario, Defensa y Justicia vs. Argentino de Quilmes, Lima F.C. vs. Atlanta, Sarmiento vs. Estudiantes de Buenos Aires, Banfield vs. Ferro, Liniers vs. Deportivo Morón y Atlas vs. Argentinos Juniors.

NOELIA GÓMEZ ABRIÓ EL CAMINO DE LA VICTORIA CON SUS GOLES EN EL PRIMER TIEMPO.





TRIANA OCAMPO, LATERAL POR IZQUIERDA, FUE UNA DE LAS MEJORES DE LA CANCHA.



Fútbol Femenino:

En su primera presentación como local, Puerto Nuevo logró su primer triunfo de la temporada

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: