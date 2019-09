En la anteúltima fecha del certamen sumó de a tres por la no presentación de Otamendi y mantuvo su ventaja como único líder. Si en la última jornada vence a Mega Juniors se coronará, a pesar de tener un partido pendiente todavía.

El pasado sábado se disputó la 21ª y anteúltima fecha del Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Y, en la previa, el partido que se robaba la atención era el duelo que sostendrían el líder Juventud Unida y el encumbrado Otamendi. Sin embargo, las Tricolores no se presentaron y, así, el vigente bicampeón del certamen quedó muy cerca del tricampeonato.

Es que, ahora, Juventud Unida suma 47 puntos, dos más que Las Palmas "B" y cuatro más que Las Palmas "A", por lo que una victoria en la última fecha frente a Mega Juniors le permitiría dar una nueva vuelta olímpica, independientemente de los resultados de sus perseguidores y del partido que tiene pendiente frente a Atlético Las Praderas.

El resto de la jornada disputada el pasado sábado (10ª fecha de la segunda rueda) dejó los siguientes resultados:

-Las Palmas "A" 1 - Deportivo San Felipe 0. Gol: Salomé Ramón (LPA).

-Las Palmas "B" 1 – Mega Juniors 0. Gol: Isabel Velázquez (LPB).

-Atlético Las Praderas 2 – Leones Azules 1. Goles: Jennifer Martínez y María Ramón (ALP); Gabriela Genery (LA).

-La Josefa 2 - Las Palmas "C" 1. Goles: Yamila Castillo y Ariana Cáceres (LJ); Mía Monteagudo (LPC).

-Villanueva PG – Defensores de La Esperanza PP.

En la próxima fecha, 11ª y última de la segunda rueda, se enfrentarán: Juventud Unida vs Mega Juniors, Las Palmas "A" vs Defensores de La Esperanza, Las Palmas "B" vs Villanueva, La Josefa vs Atlético Las Praderas, Otamendi FC vs Las Palmas "C" y Deportivo San Felipe vs Leones Azules.

Además, el certamen todavía tiene tres juegos pendientes: Juventud Unida vs Atlético Las Praderas, Las Palmas "A" vs Otamendi FC y Deportivo San Felipe vs Otamendi FC (en este caso falta completar el segundo tiempo).