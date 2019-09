La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 25/sep/2019 Primera Nacional:

La AFA confirmó ayer la programación y las designaciones para la séptima fecha de la categoría. El Violeta enfrentará al Funebrero el sábado desde las 12 del mediodía en busca de sus primeros puntos en condición de visitante. Luego de su buen triunfo como local frente a Deportivo Riestra, el plantel de Villa Dálmine ya trabaja con la mente puesta en Chacarita y su próximo objetivo: sumar sus primeros puntos en condición de visitante después de las derrotas sufridas en Tucumán y Junín en sus anteriores salidas de Campana. Y para la visita al Funebrero, correspondiente a la séptima fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, se fueron confirmando detalles. En primera instancia, el día y el horario: será el sábado desde las 12.00 y no desde las 15.30 horas como estaba pautado inicialmente. Y luego, el árbitro: Luis Lobo Medina será el encargado de conducir el juego por los carriles que indica el reglamento (Hernán Vallejos y Javier Mihura fueron designados como asistentes). Será la segunda vez en el campeonato que Lobo Medina dirija al Violeta, dado que anteriormente fue el árbitro de la igualdad 1-1 con Almagro en Campana (en dicho encuentro sancionó un penal a favor del equipo de nuestra ciudad que derivó en el empate convertido por Matías Ballini). Ése fue su sexto partido con Villa Dálmine y su primer empate, porque sus antecedentes previos marcaban tres victorias del Violeta (todas como local: 2-1 a Atlético Paraná en 2015; 1-0 a Los Andes y 2-0 a Gimnasia de Mendoza, ambas en 2019) y dos derrotas (2-1 con Juventud Unida en 2015 como visitante; y 3-1 ante Arsenal como local en 2019). En cuanto a la preparación de este partido ante Chacarita, el DT Lucas Bovaglio deberá realizar un cambio obligado: Juan Ignacio Dobboletta será el arquero titular en reemplazo de Juan Marcelo Ojeda, expulsado ante Deportivo Riestra el pasado sábado. La otra modificación que podría concretar el entrenador estaría relacionada con el regreso a la titularidad de Matías Ballini, quien se recuperó de su lesión muscular en el sóleo y ya tuvo minutos en cancha durante el segundo tiempo frente a Riestra. En caso que Bovaglio opte por volver a incluir al capitán en la formación inicial, la duda será quién dejará su lugar: si uno de los integrantes del "doble 5" (Affranchino y Del Priore) o Marcos Arturia (en este caso, el DT podría volver al 4-3-3 o mantener el 4-4-2 y ubicar a Del Priore por delante del "doble 5").

LOBO MEDINA YA DIRIGIÓ AL VIOLETA FRENTE A ALMAGRO EN ESTE CAMPEONATO. FECHA 7 – ZONA 1 JUEVES - 20.00 horas: Alvarado (MdP) vs Atlanta / Maximiliano Ramírez VIERNES - 16.05 horas: Nueva Chicago vs Estudiantes (RC) / Lucas Comesaña DOMINGO - 11.00 horas: Gmo Brown (PM) vs Ferro Carril Oeste / Sebastián Zunino - 17.30 horas: San Martín (SJ) vs Temperley / Julio Barraza - 17.35 horas: Belgrano vs Independiente Rivadavia / Adrián Franklin LUNES - 21.10 horas: Estudiantes vs Platense / Pablo Giménez MARTES - 18.00 horas: Mitre (SdE) vs Barracas Centarl / Diego Ceballos - 19.30 horas: Agropecuario vs Deportivo Morón / Héctor Paletta FECHA 7 – ZONA 2 VIERNES - 21.00 horas: Atlético Rafaela vs Gimnasia (J) / Cristian Cérnadas SÁBADO - 12.00 horas: Chacarita vs Villa Dálmine / Luis Lobo Medina - 15.30 horas: Defensores de Belgrano vs Instituto / Yamil Possi - 18.15 horas: Quilmes vs Santamarina / Carlos Gariano DOMINGO - 15.30 horas: Dep. Riestra vs Sarmiento (J) / Nelson Sosa LUNES - 15.30 horas: Brown (A) vs Almagro / Mario Ejarque - 18:10 horas: Tigre vs San Martín (T) / Nazareno Arasa - 21.00 horas: Gimnasia (M) vs All Boys / Gerardo Méndez Cedro SARMIENTO GOLEÓ Y QUEDÓ COMO ÚNICO LÍDER DE LA ZONA 2 Como local venció 4-1 a Gimnasia de Mendoza y llegó a los 14 puntos, cuatro más que Villa Dálmine. En la Zona 1 manda Estudiantes de Buenos Aires con puntaje perfecto. La extensa programación de la sexta fecha de la Primera Nacional va llegando a su fin: anoche jugaban Tigre vs Instituto, mientras que hoy lo harán Barracas Central vs Agropecuario. Sin embargo, las cimas de cada una de los dos grupos en que está dividido el campeonato ya están claras: en la Zona 1 manda Estudiantes de Buenos Aires, único equipo con puntaje perfecto, mientras que en la Zona 2 lidera Sarmiento de Junín. El Verde se escapó en lo más alto del grupo que integra Villa Dálmine después de golear 4-1 como local a Gimnasia de Mendoza gracias a un contundente segundo tiempo (en el primero perdía 1-0). De esta manera, Sarmiento sigue invicto y con cuatro victorias y dos empates reúne 14 puntos, dos más que Quilmes (12), que en esta sexta fecha igualó sin goles como visitante ante Gimnasia de Jujuy el pasado jueves. Por su parte, el Violeta cuenta con 10 unidades y se encuentra en la zona alta de la tabla, en una posición expectante, esperando ahora poder sumar en condición de visitante para consolidarse en esa situación de protagonista. En la Zona 1, Estudiantes de Buenos Aires logró los 18 puntos que disputó hasta el momento y así logró ya una diferencia de cinco puntos sobre sus más inmediatos perseguidores, Atlanta y Estudiantes de Río Cuarto, que tienen 13 unidades. Los resultados de los partidos de la sexta fecha han sido: -Zona 1: Ferro Carril Oeste 2-1 Nueva Chicago, Temperley 1-2 Estudiantes (BA), Atlanta 2-1 Guillermo Brown (PM), Deportivo Morón 1-1 San Martín (SJ), Estudiantes (RC) 0-0 Mitre (SdE), Independiente Rivadavia 3-2 Alvarado (MdP) y Platense 1-0 Belgrano. Juegan hoy: Barracas Central vs Agropecuario (15.30). -Zona 2: Gimnasia (J) 0-0 Quilmes, Villa Dálmine 3-0 Deportivo Riestra, Almagro 0-0 Chacarita, All Boys 2-1 Atlético Rafaela, San Martín (T) 2-0 Brown (A), Sarmiento (J) 4-1 Gimnasia (M) y Santamarina 1-2 Defensores de Belgrano. Jugaban anoche: Instituto vs Tigre. PERAZZO LLEGA A TEMPERLEY La danza de los entrenadores está más viva que nunca en la Primera Nacional. Ayer asumió Rodolfo De Paoli en Nueva Chicago (reemplaza a Gastón Esmerado) y lo propio hizo José "Pepe" Romero en All Boys (sucede a la dupla Solchaga-Bartelt). En tanto, se espera que hoy asuma Esmerado en Almagro (donde fue echado Carlos Mayor), mientras que, entre hoy y mañana, se aguarda por la oficialización del arribo de Walter Perazzo a Temperley, luego de la salida de Cristian Aldirico (el domingo en San Juan, el Gasolero será dirigido por Facundo Argüello, ex DT de Villa Dálmine, quien actualmente trabaja en las divisiones juveniles de Temperley).

