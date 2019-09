Como local venció 4-1 a Gimnasia de Mendoza y llegó a los 14 puntos, cuatro más que Villa Dálmine. En la Zona 1 manda Estudiantes de Buenos Aires con puntaje perfecto. La extensa programación de la sexta fecha de la Primera Nacional va llegando a su fin: anoche jugaban Tigre vs Instituto, mientras que hoy lo harán Barracas Central vs Agropecuario. Sin embargo, las cimas de cada una de los dos grupos en que está dividido el campeonato ya están claras: en la Zona 1 manda Estudiantes de Buenos Aires, único equipo con puntaje perfecto, mientras que en la Zona 2 lidera Sarmiento de Junín. El Verde se escapó en lo más alto del grupo que integra Villa Dálmine después de golear 4-1 como local a Gimnasia de Mendoza gracias a un contundente segundo tiempo (en el primero perdía 1-0). De esta manera, Sarmiento sigue invicto y con cuatro victorias y dos empates reúne 14 puntos, dos más que Quilmes (12), que en esta sexta fecha igualó sin goles como visitante ante Gimnasia de Jujuy el pasado jueves. Por su parte, el Violeta cuenta con 10 unidades y se encuentra en la zona alta de la tabla, en una posición expectante, esperando ahora poder sumar en condición de visitante para consolidarse en esa situación de protagonista. En la Zona 1, Estudiantes de Buenos Aires logró los 18 puntos que disputó hasta el momento y así logró ya una diferencia de cinco puntos sobre sus más inmediatos perseguidores, Atlanta y Estudiantes de Río Cuarto, que tienen 13 unidades. Los resultados de los partidos de la sexta fecha han sido: -Zona 1: Ferro Carril Oeste 2-1 Nueva Chicago, Temperley 1-2 Estudiantes (BA), Atlanta 2-1 Guillermo Brown (PM), Deportivo Morón 1-1 San Martín (SJ), Estudiantes (RC) 0-0 Mitre (SdE), Independiente Rivadavia 3-2 Alvarado (MdP) y Platense 1-0 Belgrano. Juegan hoy: Barracas Central vs Agropecuario (15.30). -Zona 2: Gimnasia (J) 0-0 Quilmes, Villa Dálmine 3-0 Deportivo Riestra, Almagro 0-0 Chacarita, All Boys 2-1 Atlético Rafaela, San Martín (T) 2-0 Brown (A), Sarmiento (J) 4-1 Gimnasia (M) y Santamarina 1-2 Defensores de Belgrano. Jugaban anoche: Instituto vs Tigre.



Primera Nacional:

Sarmiento goleó y quedó como único líder de la Zona 2

