Desde las 12.00 recibirá a Defensores de Cambaceres por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El árbitro del encuentro será Carlos Petrussa. Mientras todavía mastica bronca por la derrota sufrida el último domingo frente a Centro Español en cancha de Ituzaingó, el plantel de Puerto Nuevo ya prepara su próximo compromiso como local. Dicho encuentro frente a Defensores de Cambaceres fue confirmado ayer por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y se jugará el domingo a partir de las 12.00. De esta manera, el Auriazul disputará su tercer partido consecutivo en ese día y franja horaria. Porque después de su debut ante Deportivo Paraguayo (fue un sábado a las 15.30), enfrentó a Juventud Unida el domingo 15 a las 12.00 y luego, por la tercera fecha, jugó ante Centro Español el pasado domingo 22 desde las 11.00. Ahora, este domingo 29 será nuevamente local desde las 12.00, esta vez frente al elenco de Ensenada. El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Primera D, será arbitrado por Carlos Petrussa y resultará ser la segunda presentación del conjunto dirigido por Carlos Pereyra en el renovado campo de juego del estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. En la primera, el Portuario obtuvo un claro triunfo 3-1 sobre Juventud Unida. Y ahora intentará repetir para recuperarse de la derrota del último domingo frente a Centro Español.

EMANUEL RUSSO HA COMENZADO EL TORNEO COMO MEDIOCAMPISTA TITULAR POR DERECHA. TORNEO APERTURA – FECHA 4 VIERNES - 15.30 horas: Dep. Paraguayo vs Centro Español / Edgardo Zamora SÁBADO - 11.00 horas: Juventud Unida vs Muñiz / Wenceslao Meneses - 15.30 horas: Argentino (R) vs Liniers / Nicolás Kresta DOMINGO - 11.00 horas: Atlas vs Sportivo Barracas / Marcos Recalde - 11.00 horas: Lugano vs Central Ballester / Néstor Barrios - 12.00 horas: Puerto Nuevo vs Def. de Cambaceres / Carlos Petrussa LUNES - 15.30 horas: Yupanqui vs Claypole / Renzo Donato SPORTIVO BARRACAS TAMBIÉN ES LÍDER Ayer concluyó la tercera fecha del Torneo Apertura de la Primera D con el triunfo de Sportivo Barracas por 1-0 como local sobre Argentino de Rosario. De esta manera, el Arrabalero (que volvió a hacer de local en el estadio de Deportivo Morón) consiguió su tercera victoria en tres presentaciones y, al igual que Liniers y Atlas, también es líder con puntaje ideal. El caso contrario es Argentino de Rosario: es el único equipo que todavía no pudo sumar puntos en el campeonato, dado que cayó en sus tres presentaciones. Curiosamente, es la tercera temporada consecutiva que el Salaíto tiene este mismo comienzo, con la particularidad que en las dos campañas anteriores se recuperó y terminó entre los mejores cuatro equipos de la divisional. Los restantes resultados de esta tercera fecha del Apertura de la Primera D fueron: Claypole 0-1 Atlas, Liniers 4-1 Atlético Lugano, Juventud Unida 1-0 Deportivo Paraguayo, Muñiz 0-1 Central Ballester, Defensores de Cambaceres 2-2 Yupanqui y Centro Español 1-0 Puerto Nuevo.

