MESSI: OTRA LESIÓN El inicio de temporada para Lionel Messi se complicó por una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Por ello, recién pudo ser titular por primera vez ayer frente a Villarreal por la sexta fecha de la Liga de España. Sin embargo, el rosarino no pudo completar el partido: debió ser reemplazado en el entretiempo por una molestia en el aductor de la pierna izquierda, generando mucha preocupación en Barcelona. "Cuando le pasa algo a Messi se para todo el mundo. También la grada. Pero es una pequeña molestia en el aductor y por precaución hemos decidido no arriesgar, en principio no hay más. Preferimos no tomar riesgos ahora que sale de lesión", afirmó el DT Ernesto Valverde luego de la victoria 2-1 sobre Villarreal. TALLERES ES ESCOLTA En el cierre de la séptima fecha de la Superliga, Talleres de Córdoba superó 2-1 como local a Gimnasia y Esgrima de La Plata y se convirtió en el único escolta del líder Boca Juniors, quedando apenas a un punto del Xeneize. En cambio, el equipo platense que dirige Diego Armando Maradona sigue en el último puesto, sin victorias (un empate y seis derrotas en siete presentaciones) y cada vez más complicado en los Promedios. Las principales posiciones del campeonato quedaron de la siguiente manera: 1) Boca Juniors, 17 puntos; 2) Talleres, 16 puntos; 3) Argentinos Juniors, 15 puntos; 4) Lanús, 14 puntos; 5) Newells (-1), San Lorenzo y Vélez Sarsfield, 13 puntos. En tanto, en zona de descenso en la tabla de Promedios se encuentran: Rosario Central (1,169), Gimnasia (0,966) y Central Córdoba (0,714). DOMÍNGUEZ, HABILITADO El Tribunal de Disciplina de la AFA aceptó el reclamo presentado por los directivos de Vélez y decidió anular la (injusta) segunda amarilla que Andrés Merlos le mostró a Nicolás Domínguez frente a River Plate y, por lo tanto, el volante podrá jugar el domingo contra Defensa y Justicia. NO VA AL TOMBA Luego de su alejamiento de Huracán, todo indicaba que Juan Pablo Vojvoda se haría cargo de la conducción técnica de Godoy Cruz. Sin embargo, se cayó su llegada al elenco mendocino y quien se hará cargo del Tomba de manera interina hasta diciembre será Daniel Oldrá. Hasta el momento, Godoy Cruz acumula un triunfo y seis derrotas y está anteúltimo en el campeonato de la Superliga, aunque no corre riesgos en la tabla de los Promedios. GOLEADA DE BOCA En el primer superclásico de la era profesional del fútbol femenino de nuestro país, Boca Juniors venció ayer 5-0 a River Plate en un partido disputado en La Bombonera, correspondiente a la primera fecha del campeonato de Primera A. Además, también ayer, San Lorenzo superó 3-1 como visitante a Lanús con un doblete de Macarena Sánchez, la jugadora cuyo reclamo impulsó la profesionalización del fútbol femenino de AFA. Esta jornada inaugural de la máxima categoría se cerrará hoy con el duelo UAI Urquiza vs Independiente de Avellaneda. COPA ARGENTINA Esta noche, desde las 20.00 horas, Estudiantes de Buenos Aires y Real Pilar se medirán por los Octavos de Final de la Copa Argentina. Se trata de un duelo entre dos de las grandes sorpresas del certamen: el elenco de Caseros (que tiene puntaje perfecto en la Primera Nacional) eliminó previamente a Tigre y Arsenal, mientras que Real Pilar (hoy líder de la Primera C) dejó en el camino a Vélez Sarsfield y Belgrano de Córdoba. El ganador de este encuentro será rival en Cuartos de Final de Colón de Santa Fe.

Breves: Fútbol

