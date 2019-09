La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 25/sep/2019 El Hospital Austral lanzó "Pequeños Guerreros"







La institución médica presentó un programa que busca influir positivamente en la experiencia de los más pequeños y sus familias durante su internación. Con el apoyo de muchas familias de ex pacientes, el impulso de la Fundación Enrique Alberto Pichot en alianza con The Walt Disney Company Argentina, el Hospital Austral lanzó "Pequeños Guerreros", una iniciativa que ofrece ambientación de espacios y experiencias de entretenimiento para que los pequeños pacientes internados, junto a sus familias, puedan encontrar momentos de distracción que mejoren su estado anímico y apoyen su proceso de recuperación. Participaron de la inauguración autoridades del Hospital Austral, Agustín Pichot, de la Fundación Enrique Alberto Pichot; Belén Urbaneja, Directora de Ciudadanía Corporativa y Brand Management para The Walt Disney Company Latin America; los Schusterman, quienes fueron parte del proyecto como familiares de un ex paciente; así como otras organizaciones y familias comprometidas con mejorar la experiencia de los niños que se encuentran internados. Además, para celebrar el lanzamiento de la iniciativa, los pacientes recibieron la especial visita de Mickey Mouse y Minnie Mouse junto a algunos de los talentos de O11CE, la producción original de Disney XD Latinoamérica, y recibieron juguetes temáticos entregados por voluntarios de Disney. A través de esta acción, los pacientes pueden disfrutar de 22 habitaciones tematizadas, que abarcan las salas de internación y de juegos, así como los pasillos de la recepción de la institución médica, con decoración de personajes de Disney y de Disney y Pixar. También, les ofrece la posibilidad disfrutar de experiencias de realidad virtual con contenido especialmente elaborado para ellos, sobre temáticas relacionadas con el deporte, la música y la naturaleza. Entre ellas, la experiencia de estar dentro del vestuario de fútbol de O11CE, la producción original de Disney XD Latinoamérica; ensayar una coreografía junto a Tini Stoessel; sentirse parte del equipo de rugby de los Pumas antes de un partido contra los All Blacks; y explorar el Bioparque de Temaikèn. Además, cuentan con tabletas digitales con contenidos animados preparados para acompañarlos en las diversas instancias que pueden atravesar durante internaciones prolongadas. Por último, los uniformes del personal médico que trabaja en el área incluyen el escudo de "Pequeños Guerreros", que los identifica como parte del equipo que lleva adelante el proyecto. Acompañar la experiencia del paciente permite no solo fomentar su bienestar al influir positivamente en sus capacidades emocionales y psicosociales, sino también trabajar las condiciones de comunicación con el personal a cargo de su cuidado y tratamiento, al generar un acercamiento a través de experiencias con las que los niños se identifican. "Pequeños Guerreros" fue desarrollado por Fundación Pichot en alianza con Disney, junto con el apoyo de distintas organizaciones como Number9 VR, Fundación Temaikèn, Delta, UAR, Gigantomedia, PEGSA y Civisa, así como muchas familias que sumaron su aporte.



