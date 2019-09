Vuelca en plena Ruta 9

Fue ayer por la mañana, en el curvón frente al barrio Dallera. La conductora, si bien en un principio quedó atrapada dentro del vehículo, no sufrió mayores heridas. Fue cerca de las 8 de la mañana de ayer cuando Claudia M. Barcos perdió el control de su Fiat Siena, sobre el curvón del barrio Dallera, mano a Capital. Aparentemente, la docente viajaba por el carril rápido del Kilómetro 74 cuando impacta con su vehículo contra el guadarrail a su izquierda y termina volcando. El vehículo quedó apoyado sobre el lado del conductor, prácticamente al pie del cartel en el que Corredor Panamericano les desea "Buen Viaje" a los conductores. El Fiat quedó con las cuatro ruedas mirando hacia Ariel del Plata. El primero en llegar al lugar fue el Principal Oscar Valdéz, bombero voluntario quien se encontraba camino a iniciar su jornada laboral. Al poco tiempo llegó el SAME, y una Unidad de Rescate y un autobomba de Bomberos Voluntarios. Según testigos, Barcos tenía un fuerte golpe en su frente, con un corte de varios centímetros. Pero en ningún momento habría perdido el conocimiento. A pesar el vuelco, el auto no sufrió mayores deformaciones, así que pudo ser rescatada sin mayores complicaciones y, merced a la pericia de los Bomberos, no hubo necesidad de cortar el auto para acceder a la accidentada. Un móvil de Seguridad Vial de la concesionaria del peaje se sumó al operativo, bloqueó el paso sobre el tercer carril hasta que finalizaron las maniobras y la ruta fue liberada, lo que provocó un embotellamiento de varios kilómetros. También prestó apoyo Defensa Civil.

Rescatistas proceden a sacar a la conductora que había quedado atrapada dentro del vehículo





El Fiat Palio quedó volcado de lado, mano a CABA.





El SAME, una Unidad de Rescate y un autobomba de Bomberos Voluntarios acudieron raudamente a socorrer a la persona accidentada.

