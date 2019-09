La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 26/sep/2019 26 de Septiembre de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. CADA VEZ PEOR "Hace varios meses que apenas una madera separa del exterior al SUM de la Escuela de Arte y cada vez está peor. En cualquier momento, alguien pega dos patadas y va a hacer un desastre. Espero que lo reparen lo antes posible y no cuando ya sea tarde porque hay que lamentar un robo y vandalismo", alerta Guillermo Lagartes. RAMAS PELIGROSAS "Así está la vereda de colectora entre Albizola y Euróamerica. La gente tiene que circular obligadamente por el asfalto con el riesgo que eso implica. Ya hace como un mes que están ahí y nadie las retira. Están esperando un accidente?, muestra Rita. EN LA CUERDA FLOJA "Cabrera y Balcarce. Esto se cae en cualquier momento y hace un desastre ya me cansé de reclamar y no pasa nada. Al palo lo están aguantando los cables. No esperen a que pase un accidente yo aviso Eden es el responsable", escribe Marcos.

