La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 26/sep/2019 Encuentro de la CTEP con la presencia de importantes dirigentes gremiales y sociales







Fue el lunes en la sede de la UOM. Visitaron Campana Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Esteban Castro (CTEP) y Luis Cáceres (Ladrilleros). Respaldaron la candidatura de Romano. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) realizó un encuentro en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica de Campana del que participaron importantes referentes de los movimientos sociales y también del gremialismo, quienes cuestionaron las políticas de los gobiernos de Cambiemos y respaldaron fuertemente la candidatura a intendente de Rubén Romano. El motivo de la reunión en el establecimiento gremial de calle De Dominicis fue la proyección de un documental sobre la vida del padre Carlos Mugica, recordado por su militancia a favor de los sectores más postergados de la sociedad. En ese sentido, todos los oradores de la jornada destacaron su obra y no dejaron de trazar cierto paralelismo con las consignas hoy enarboladas desde el Vaticano por el papa Francisco. Pero también manifestaron que esa realidad contra la que luchó Mugica en su tiempo hoy se recrudeció tras los años de gestión de Cambiemos, a la que consideraron de forma unánime como "neoliberal". "Estamos atravesando tiempos muy difíciles", expresó Juan Carlos Schmid, secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento y exintegrante del triunvirato que supo conducir los destinos de la CGT entre 2016 y 2018, quien sostuvo que para superarlos "el proceso electoral es una oportunidad, pero no basta". "Una vez que se ganen las elecciones hay que pensar cómo reconstruir el país, que va a tener una herencia muy pesada", aseguró el sindicalista. Schmid criticó a Macri porque "levantó la consigna de pobreza cero y va a dejar el país con millones de pobres más", aunque reconoció que en Argentina "hay una línea histórica de acumulación de pobreza" que no empezó con el gobierno de Cambiemos que ciertamente "ha empeorado la cosa". "Hay que poner el capital al servicio del trabajo, pero hay que ver el cómo. El Estado tiene que orientar las inversiones hacia los sectores más necesarios para el desarrollo del país, y eso se requiere un ejercicio de política en serio, que no hemos visto especialmente en los últimos 4 años", consideró el portuario. Y al respecto, consultado por un eventual acuerdo empresario-gremial, dijo: "Es una vía, pero hay que ir dando señales muy concretas y con objetivos medibles. La sociedad está cansada de oír acuerdos que no se cumplen. Lo primero es recuperar la confianza, sin la que no se puede hacer nada". Por otra parte, apoyó la candidatura de Romano en Campana y subrayó la conveniencia de que la ciudad esté alineada con los proyectos de Nación y Provincia que gobiernen a partir del 10 de diciembre. "No lo digo como una acumulación de hegemonía, que indudablemente puede sonar incómoda frente a un proceso democrático, sino desde el punto de vista que necesitamos revertir esta situación y que la gestión del PRO no ha dado resultados prácticamente en ningún lugar del país", expresó. "GENOCIDA SOCIAL" Esteban Castro, secretario general de la CTEP, tuvo durísimas expresiones contra el presidente Macri y las consecuencias de su administración para el país. Castro aseguró que aquellos que votaron un gobierno como el de Macri "vieron lo que generó un presidente neoliberal y hoy están cambiando" su parecer, situación promovida a su vez "porque hay un proceso de unidad creciente entre los movimientos populares y las organizaciones gremiales" que se plasmó en el apoyo a la candidatura de Alberto Fernández. "Los poderosos trabajaron el eje de la fragmentación social, política y económica", sostuvo Castro al analizar el triunfo que en su momento obtuvo Cambiemos, a cuyo líder -Macri- caratuló como un "genocida social" que "está llevando adelante una política de exterminio para los hijos y los más ancianos de la Patria". "Confío que en Campana logremos revertir el voto y explicar casa por casa, militante por militante, a los sectores que todavía están confundidos, que no hay una salida local solamente: hay que salir adelante junto al gobierno nacional y provincial", manifestó. "NOS PARECIA UNA TAREA DIFÍCIL" El secretario general de la Unión Obrera de Ladrilleros de la República Argentina (UOLRA), Luis Cáceres, fue otro de los destacados oradores de la jornada. Cáceres aseguró que fueron los integrantes del propio gobierno nacional quienes "generaron las condiciones para que el peronismo sea nuevamente gobierno", espacio cuya principal virtud ha sido "la unidad de distintos mensajes y caminos" para "transformar la realidad en justicia". "Nos parecía que no era una tarea fácil recuperar el gobierno, pero hicimos en estos tres años y medio lo que teníamos que hacer, y estuvimos donde teníamos que estar", expresó, El gremialista sostuvo que los trabajadores "hasta hace poco peleaban por los derechos laborales; hoy, por el plato de comida" y también se plegó a los cuestionamientos a Abella, al decir que "este intendente como respuesta a la emergencia alimentaria da asfalto". "Nosotros obvio que lo queremos, pero hoy la emergencia es el plato de comida en la mesa. Y eso es consecuencia del gobierno nacional, que nos metió en el infierno", aseveró. Del encuentro participaron además el secretario general de la UOM regional y diputado nacional, Abel Furlán; el secretario de la UOCRA Campana, Oscar Villarreal; y el líder del Movimiento Evita de Campana, Oscar Echegaray.

El secretario general de la CTEP, Esteban Castro, tuvo duras expresiones contra el presidente Macri.





Schmid cuestionó a Cambiemos por prometer “pobreza cero" y dejar “millones de pobres más" tras su gobierno.



Encuentro de la CTEP con la presencia de importantes dirigentes gremiales y sociales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: