El FMI dice que el programa financiero con la Argentina "deberá esperar"

Así lo aseguró David Lipton, hasta hoy director gerente interino del Fondo. De esta manera, no llegará por ahora el desembolso de e US$ 5.400 millones. El Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó ayer la decisión de postergar el desembolso de US$ 5.400 millones pendiente del crédito stand by acordado con la Argentina. El hasta hoy director gerente interino del organismo, David Lipton, sostuvo que se "trabajará para una eventual reanudación de una relación, algún tipo de relación financiera con ellos, que puede tener que esperar un tiempo". En declaraciones a Bloomberg Radio, Lipton confirmó así que el programa financiero de la Argentina con el FMI estará en suspenso, probablemente hasta después de la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre próximo. "La situación de Argentina en este momento es extremadamente compleja", sostuvo Lipton. Ayer miércoles asumió la conducción del FMI la búlgara Kristalina Georgieva.

DAVID LIPTON OFICIALIZÓ AYER LO QUE SE TEMÍA: EL DESEMBOLSO DE U$S 5400 MILLONES NO LLEGARÁ EN LA ERA MACRI. EN LA FOTO JUNTO A CHRISTINE LAGARDE, AMBOS YA EX DIRECTORES DEL FMI.



