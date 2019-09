La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 26/sep/2019 Hay vida más allá del malbec







Con la presencia del sommelier Diego Caselli, Vinum organizó una degustación en la que la cepa insignia de la Argentina brilló por su ausencia. Karim Mussi Saffie es un prolífero enólogo argentino a cargo de la bodega Altocedro en La Consulta, Valle de Uco. Allí elabora un amplio porfolio de vinos con uvas de diferentes viñedos de esa región, y son su versión de los "terroir de montaña". En 2016, una charla con Diego Caselli (su distribuidor en Buenos Aires) desencadenó en plan enológico: elaborar un vino novedoso que empuje las ventas. "Quiero llegar a las vinotecas y ofrecer tus vinos de la manera como la gente te conoce: el Turco Karim". Aquella charla no cayó en saco roto y el vino se hizo realidad. La historia vale para recordar que este próximo miércoles 2 de octubre, "El Turco" en persona presentará en Vinum su colección a partir de las 20:30 y también, para recordar el reciente paso de Caselli por Campana, presentando la degustación ideada con el anfitrión, Pablo Da Pian, a la que bautizaron "Anti Malbec". Según explicó Caselli, la Argentina es uno de los pocos países que tienen tanta variedad enológica de calidad. Siempre partiendo de una vara muy alta, podemos decir que durante la velada se destacaron el Abras Torrontés 2018; el Merlot Reserva 2017 de Alpataco; y el Cabernet Sauvignon Año Cero de la bodega Altocedro. No muy lejos, claro está, se pudo degustar también el Pinot Noir 2017 y el Cabernet Sauvignon de similar añada, también de Alpataco; y el Tempranillo Año Cero de Altocedro. Todo, claro está, acompañado por el clásico tapeo de Vinum que, en esta oportunidad, formó con brusquetas de pan de malbec untadas con crema a la oliva negra; tablas con Reblochón, Cabra Feta, Morbier, Cabrambert (Camembert de cabra), fetas de ahumados de ciervo y jabalí. El plato principal fueron fideos caseros con salsa fileto (en la mesa de los galanes circuló una pequeña botella de aceite de trufa blanca italiano). Y de postre brownie. Una de las singularidades de la noche pasó por la confesión de Caselli, quien manifestó su particular afinidad por el Pinot Noir, varietal que se encuentra "en retirada" de los escaparates y los viñedos merced a la mala prensa generada por la película "Entre copas" (2004) protagonizada por Thomas Haden Church; Paul Giamatti; Sandra Oh; y Virginia Madsen. "La verdad es que existen vinos blancos, tintos, rosados… y Pinot Noir", señaló mientras se llevaba a la boca el Alpataco 2017.

“La verdad es que existen vinos blancos, tintos, rosados… y Pinot Noir", señaló Caselli, mientras Pablo Da Pian servía el Alpataco 2017.



Hay vida más allá del malbec

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: