La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 26/sep/2019 El Rincón de Aléthea:

La Soledad de los Cuervos

Por Angela Monsalvo













"En una bandada de blancas palomas, un cuervo negro añade más belleza, incluso más que el candor de un cisne." --Giovanni Boccaccio. El cuervo común, denominación que actualmente ha sido sustituida por "cuervo grande", es una especie que ha sido objeto de mitos y leyendas durante siglos en la historia de la humanidad, en algunas ocasiones ha sido asociado a la magia negra o a la hechicería, mientras que en otras culturas es considerado un ser espiritual de gran trascendencia. La alimentación de los cuervos puede ser muy variada, ya que lo hacen de pequeños mamíferos, insectos, carroña, deshechos alimenticios dejados por los humanos o de las cosechas de cereales. Las invasiones de estas aves pueden llegar afectar fuertemente a los cultivos. No se encuentran entre las aves migratorias, por lo cual construyen sus nidos de forma permanente. El cuervo común posee uno de los cerebros más grandes de todas las especies de aves. Estudios científicos han demostrado que son poseedores de varias habilidades, entre ellas saben cómo llevar a cabo la resolución de problemas; también poseen una gran intuición y tienen la capacidad de realizar grandes imitaciones. El cuervo es famoso al ser admirado por sus espectaculares acrobacias aéreas, entre ellas se destacan los rizos. Es muy común ver en el área rural tierras cultivadas con cereales, llamando la atención en la plantación uno o varios espantapájaros que mueven su ropa ligera al ritmo del viento que sopla, espantando a los pájaros que se acercan, esto forma parte de la protección que establece el agricultor ya que gasta su tiempo en preparar la tierra, y el dinero en semillas que cultiva con el fin de obtener productos a través de una buena cosecha, que le proveerá su medio de subsistencia. Un espantapájaros es un dispositivo con forma de figura humana, normalmente un maniquí vestido con ropas viejas, que se utiliza para ahuyentar de los cultivos a los pájaros. Los cuervos suelen reunirse por la noche en grupos que comienzan siendo alrededor de seis y al poco tiempo se les suelen reunir veinte o treinta más, hasta que acaban convirtiéndose en una enorme y ruidosa bandada. Además tienen por costumbre volver al mismo lugar cada noche. El método más efectivo para alejar a estos animales, al menos según demuestra la experiencia, es combinar el uso de uno u otro espantapájaros con el empleo frecuente del mosquete. Nada provoca tanto terror en estas sagaces aves como la vista de un cazador seguido de la explosión de pólvora de un arma, a menudo fatales para su especie. Muchas personas consideran que hoy en día, los cuervos son útiles para eliminar insectos y gusanos dañinos que se comen el grano de los cereales. Los cuervos se transforman en un problema al llegar la Primavera. Pueden arrancar en una sola noche una hilera de maíz brotada recientemente para comerse las semillas. En las granjas de California se atan tiras de un aluminio altamente reflexivo de película PET, a las plantas para crear reflejos del sol y así ahuyentarlos de las plantas. Otro sistema consiste en el empleo de ruidosas pistolas automáticas accionadas con gas propano. Los pájaros en general, no son amigos del agricultor. Es verdad que ellos pueden comer algo de grano, lo cual obliga a poner en los campos los conocidos espantapájaros. Pero no se debe olvidar que los pájaros se encargan de destruir a muchísimos insectos dañinos que sin la acción aniquiladora que ejercen estas aves, acabarían destruyendo las cosechas.

