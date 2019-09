La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 26/sep/2019 Efemérides del día de la fecha: 26 de Septiembre







DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO Instituido en el año 2009 mediante la Ley 26.541, en este día se conmemora la sanción de la "Ley reformatoria de los artículos 154 a 160 del Código de Comercio", Ley 11.729, en el año 1933; en la misma se establecía la licencia por maternidad y por enfermedad, el resarcimiento ante daños o pérdidas ocurridos durante la jornada laboral, las vacaciones anuales pagas, el preaviso y la indemnización de despido y el aguinaldo, entre otras cosas. Previamente este día había sido establecido en el Artículo 76 del Convenio Colectivo de Trabajo 130 del año 1975, sin embargo, durante la dictadura militar (1976-1986) esta celebración fue suspendida, razón por la cual en el año 2009 se restauró.

SE LANZA "ABBEY ROAD" En un caluroso día de agosto, el tránsito de Londres fue paralizado por 10 minutos que parecieron eternos para los automovilistas, el motivo: Los Beatles estaban sacando la fotografía de la portada de su próximo álbum en Abbey Road. Con el fotógrafo Ian McMillan subido a una escalera, los músicos cruzaron 8 veces la calle tratando de imitar lo que, unos minutos antes, había dibujado Paul McCartney en una hoja; 6 fotografías fueron el producto de la sesión que quedaría inmortalizada con la quinta de éstas por ser la única en la que los cuatro integrantes mantenían el paso; surgía así una de las más icónicas fotografías de todos los tiempos que aseguraba la excepcionalidad de "Abbey Road." Originalmente iba a ser llamado "Everest" por ser la marca de cigarrillos que fumaba Geoff Emerick, el ingeniero de sonido: "estábamos atascados con el título del álbum que parecía no tener un concepto obvio excepto que lo habíamos grabado en el estudio. Y como Geoff Emerick llevaba siempre un paquete de cigarrillos Everest pensamos eso es bueno, es grande y caro´pero al final no nos gustó y dijimos ¡oh vamos! ¡No podemos nombrarlo como un paquete de cigarrillos!´ dijo McCartney. En medio de relaciones desgastadas y la tensión constante comenzaron las grabaciones en abril del año 1969, el productor George Martin recordó que "había sido bastante feliz porque todo mundo pensaba que sería último", aun así, roces y diferencias se hicieron presentes pero la voluntad de sacar lo mejor de cada uno prevaleció, según McCartney: "de alguna manera, pensábamos que este sería nuestro último trabajo, así que... todavía podíamos mostrarnos a nosotros mismos de lo que éramos capaces de hacer y tratamos de divertirnos mientras lo hacíamos". Fue así, que aquel 26 de septiembre salió a la venta el disco "Abbey Road" que contenía entre sus canciones "Come together", "Oh! Darling", "Here comes the sun", "Her Majesty", "I want you (she´s so heavy)" y "Something". SE ESTRENA "EL AUTO FANTÁSTICO" Un día como hoy en el año 1982, la NBC emitía el primer capítulo de "El Auto Fantástico". Inspirado en "El Llanero Solitario", el creador y productor de la serie, Glen A. Larson, comentó que su idea era basarse en la misma sólo que con un auto: "una especie de cosa de ciencia-ficción, con el alma de una película del oeste". La historia comienza con Michael Long, un policía encubierto, que es traicionado y abandonado moribundo en la calle cuando el multimillonario Wilton Knight, dueño de la Fundación para la Ley y el Gobierno, lo encuentra, le salva la vida y le reconstruye el rostro desfigurado a causa de un disparo; nace así, Michael Knight, un justiciero que lucha contra el crimen junto a su auto KITT. Con solo decir la frase "KITT te necesito", el Pontiac Firebird Trans Am V8 llegaba al rescate de su compañero que ayudaba en todas las misiones con sus increíbles funciones que incluían poseer un sistema de propulsión de alta velocidad, una caja de misiles, asientos eyectables, rastreador de GPS y hasta conducirse y hablar solo.

