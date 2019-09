La posta 5x80 femenina integrada por Sofía Carmona, Malena Rodríguez, Ariana Gómez, Iara Sofía López y Aylén Hernandorena logró la medalla dorada. En tanto, Ulice Villalba fue subcampeón en 110 c/vallas y jabalina y 3º en 295 metros con vallas. El pasado fin de semana se realizó el Campeonato Provincial Sub 16 de Atletismo en la pista del Ente Municipal de Deportes y Recreación del Partido de General Pueyrredon (EMDER), en la ciudad de Mar Del Plata. Del evento participaron 12 atletas el equipo del Club Ciudad de Campana, dirigido por los entrenadores Diego Martine, Juan Marquine y Juan Martín Parodi. En total, los Tricolores consiguieron nueve podios, entre los cuales se destacó el primer puesto y título de campeón provincial logrado por la posta 5x80 metros femenina, integrada por Sofía Carmona Sterkel, Malena Rodríguez, Ariana Gómez, Iara Sofía López y Aylén Hernandorena. Las chicas del CCC registraron un tiempo de 52s24 y se impusieron en una prueba con 7 instituciones participantes. Además, el equipo del CCC cosechó seis subcampeonatos. Esas medallas de plata fueron conseguidas por: -Ulice Villalba: 2º en 110 metros c/vallas con tiempo de 15s56. El ganador de la prueba fue Germán Rivero Fernández (15s38). -Ulice Villalba: 2º en Lanzamiento de Jabalina con marca de 41,01 metros. El ganador de la prueba fue Gabriel Aldaz, con 43,02m. -Malena Rodríguez: 2ª en Salto en Alto con marca de 1,40m. La ganadora de la prueba fue Joaquina Dura, con 1,61m. -Ariana Gómez: 2ª en Salto en Largo con marcha de 4,99m. La ganadora de la pruena fue Joaquina Dura, con 5,29m. -Julieta Rodríguez: 2ª en Lanzamiento de Bala con 11,09m. La ganadora de la prueba fue Luisana Camio Polenta, con 12,11m. -Enzo Peña: 2º en Salto en Alto con marca de 1,53m. El ganador de la prueba fue Santiago Castro Barbería, con 1,56m. Los demás resultados obtenidos por los atletas Tricolores fueron los siguientes: -Ulice Villalba: 3º en 295 metros con vallas -Ariana Gómez: 3ª en 80 metros c/vallas -Malena Rodríguez: 4ª en 80 metros c/vallas -Iara López: 4ª en 295 metros c/vallas -Bianca Amante: 4ª en 1.500 metros c/obstáculos -Aylén Hernandorena: 4ª en Salto en Largo -Bruno Cesario: 5º en Salto en Alto -Aylén Hernandorena: 7ª en 80 metros. -Simón Caffaro: 7º en Salto en Alto -Silvia Giménez: 9ª en Lanzamiento de Martillo. AGRADECIMIENTO. Los responsables del equipo de atletismo del Club Ciudad de Campana agradecieron a la Municipalidad de Campana por haber prestado apoyo para realizar el viaje.

EL CCC PRESENTO DOCE ATLETAS EN EL PROVINCIAL SUB 16, EN MAR DEL PLATA.



Atletismo:

El Club Ciudad de Campana logró nueve podios en el Campeonato Provincial Sub 16

