Hugo Mauro tuvo el final menos deseado







En su segunda presentación en Concepción del Uruguay atravesó diferentes inconvenientes con el motor y apenas pudo girar ocho vueltas. La situación provocó su alejamiento de la Clase Procar 1100. No fue el mejor fin de semana en su segunda incursión en el autódromo de Concepción del Uruguay para Hugo Mauro, el piloto de nuestra ciudad que se presentaba por segunda vez en la temporada de la Competición Especial 850, en la Clase Procar 1100. Todo lo acontecido en la primera carrera (en la que terminó en el 7º puesto) se vio opocado por lo que se vivió este último fin de semana. Todo comenzó mal desde el inicio, porque el sábado cuando salió a probar se le rompió el motor, lo que provocó perder la posibilidad de girar a la mañana. Tras esa rotura, al campanense le colocaron un segundo motor que tuvo la misma mala suerte al romperse, una situación que finalmente le prohibió correr el sábado. Ya en pleno domingo se reparó uno de esos motores, pero la situación no cambió para nada, porque volvió a detonar el impulsor y Hugo se quedó sin correr. Así, en todo el fin de semana solo giró ocho vueltas. Esto despertó un enojo lógico por parte del piloto de nuestra ciudad, al entender que su equipo no estuvo a la altura de las circunstancias. Encima, como respuesta recibió una explicación poco creíble. Estos hechos marcaron el alejamiento de Hugo Mauro de este equipo y por el momento no hay en el futuro nada concreto para continuar en la alta competencia, algo que ya se venía hablando desde el mismo momento que se decidió avanzar con este proyecto. "Última carrera y soy un agradecido a todos los que acompañaron, aportaron y los que sumaron de una u otra forma: familia, amigos, conocidos. A todos, gracias de corazón. A Carnicería Estancia del Sur, Plaza Hotel Campana, Rodbul, Climarg, Jusa, Ávila, Villaberde Seguros, Antiguo Molino, Inmobiliaria Miño, Maderera Campana, El Buen Cambio, Vidriería Jocar, Aspro Consultora, La Era del Papel, Huevos Tato, Vileni, Neumáticos MF y Mamut Gráfica", se despidió el piloto local.



HUGO MAURO SE HABÍA SUMADO A LA CLASE PROCAR 1100 EN LA CARRERA ANTERIOR.



