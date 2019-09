Perdieron 6 a 0 en Berazategui. Por la próxima fecha recibirán el domingo a Buenos Aires Christian School. Por la 7ª fecha de la segunda rueda de la Zona 2 de la Primera B del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA), el equipo masculino del Campana Boat Club cayó sin atenuantes por 6 a 0 ante Ducilo "B" en un partido que se disputó el pasado domingo en Berazategui y que se definió con los goles de Marcos Cuellas (3), Federico Arranz, Paulo Cisneros y Martín Paez. Con este resultado, el CBC perdió la posibilidad de abandonar el último puesto de la tabla, dado que compartía la posición con Racing Club de Avellaneda que no jugó por haber quedado libre. De esta manera, ambos equipos siguen en el fondo con 2 puntos sobre 48 posibles (dos empates y 14 derrotas). El resto de los resultados de la fecha fueron: Luján Rugby Club 1-3 SITAS, San Fernando ´´B´´ 1-0 MDQ 06, E.F.I. Lobos 0-2 Santa Bárbara ´´B´´, y Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora 2-3 Buenos Aires Christian School. La próxima fecha, octava de la segunda rueda (19ª del campeonato), se jugará este domingo 29 y tendrá al Boat Club jugando como local ante Buenos Aires Christian School. Los demás partidos de la jornada serán: Santa Bárbara ´´B´´ vs. S.A.G.L.Z., MDQ 06 vs. E.F.I. Lobos, S.I.T.A.S. vs. Club San Fernando ´´B´´, y Ducilo ´´B´´ vs. Racing Club. INTERMEDIA En la previa al partido de Primera División, se disputó el encuentro de Intermedia, que terminó con victorias 4-1 para Ducilo "B". Ernesto Chandler, Alejandro Pascuali, Damián Bovelli y Paulo Cisneros convirtieron para el local, mientras que el gol Celeste lo anotó Juan Pablo Hernández.

EL CBC SIGUE A LA BÚSQUEDA DE SU PRIMER TRIUNFO DE LA TEMPORADA.



Hóckey sobre Césped:

Los Varones del CBC cayeron ante Ducilo "B"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: