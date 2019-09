La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/sep/2019 Limpieza en seco







Luego de chocar, cayó con su moto en la polvorienta banquina de Av. Rivadavia. Los muchachos de una gomería cercana, lo limpiaron antes que llegara el SAME. Facundo Sajnen transitaba por San Lorenzo con su Suzuki 100 cuando quiso cruzar Rivadavia (desde el barrio 9 de Julio hacia Villanueva) y colisionó con el VW Gol de Lionel Alcaide. Fruto del impacto, Sajnen desvió su trayectoria hasta que cayó a unos 20 metros del lugar, evitando dar un segundo y peligroso golpe contra un poste de alumbrado público. Los empleados de la gomería que se encuentra en las inmediaciones, vieron toda la escena y corrieron a socorrer al joven motociclista quien, sin casco, presentaba un golpe en su cabeza y todo tipo de raspaduras sangrantes, además de encontrarse totalmente envuelto de tierra. Mientras llamaron al SAME, lo cargaron hasta la gomería y, para limpilarlo, lo sopletearon con aire comprimido. El joven, de 18 años, fue trasladado al Hospital San José. Intervino personal de Comando Patrulla Campana.

El joven cayó con su moto varios metros después de colisionar con el VW Gol.

#Dato otro choque en Av. Rivadavia y San Lorenzo una moto Suzuki 100 que evitaba la fila de vehículos parados por el semáforo impactó con la trompa de un VW Gol que cruzaba hacia Villanueva, Facundo Sajen (18) cayó a 20 mts y se peló la frente, ??SAME 1, CP?? zona 7 pic.twitter.com/MGvzmLfmKx — Daniel Trila (@dantrila) September 26, 2019

