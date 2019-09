La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/sep/2019 Se instalaron los primeros paneles solares en las Islas de Campana







En coordinación con la Dirección de Islas del Municipio de Campana y el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), concretaron la instalación de los primeros paneles solares para hogares del Delta Bonaerense. Desde la Dirección Provincial de Islas nos preocupamos por traer solución a las zonas donde no llega la distribución eléctrica, y a través de este proyecto encontramos una solución transitoria que, si bien no reemplaza el servicio efectivo que brinda una instalación eléctrica tradicional, contribuye a mejorar la calidad de vida, brindando iluminación para todos los ambientes y carga de batería para los celulares. El Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) es un proyecto que opera bajo la órbita de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, que depende del Ministerio de Hacienda de La Nación, y brinda acceso a la energía con fuentes renovables a la población rural del país que no tiene luz por estar alejada de las redes de distribución. Desarrolla diversas iniciativas para proveer de energía a hogares, escuelas rurales, comunidades aglomeradas y pequeños emprendimientos productivos. De esta manera, busca mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales de la Argentina. El equipo consiste en un pequeño panel solar, una batería de 12 v y 6000 mAh, una lámpara tubular con cable de 4 metros, 3 lámparas tipo "foco" con cable de 8 metros, una radio AM/FM con batería recargable, 2 linternas / reflector recargables y móviles para llevar al exterior y cable para cargar el celular. La batería demora 3 horas aproximadamente en cargar completamente y tiene una duración de un día y medio utilizando todos los elementos. En una primera etapa se estarán instalando estos paneles en las zonas de islas de Campana donde no llega la distribución eléctrica y en una segunda etapa en la tercera sección de islas de San Fernando, en las zonas donde no existe tendido eléctrico. Es importante remarcar que esta acción no exonera a la empresa prestataria del servicio de red eléctrica a cumplir con la cobertura según lo que establece el contrato de concesión.







