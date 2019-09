La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/sep/2019 Fueron entregados los 7.500 alimentos no perecederos reunidos en la 10K Tenaris







Las instituciones de bien público beneficiarias fueron la Casa de Día Padre Anibal Di Francia y Fundación Shunko, de Campana, y el Hogar Don Bosco y la Fundación Akamasoa, de Zárate y Lima respectivamente. Tenaris entregó a cuatro instituciones de bien público de Campana y Zárate los 7.500 alimentos no perecederos reunidos durante el proceso de inscripción de la última 10K Tenaris. El donativo se controló en detalle para asegurar que todos los alimentos estuvieran en óptimas condiciones y fueran divididos en partes iguales. Representantes de cada una de las entidades beneficiarias ya habían recibido el voucher el día de la carrera. La Casa de Día Padre Aníbal Di Francia fue una de las instituciones de Campana receptoras. "Acá vienen entre 80 y 85 chicos mayormente de los barrios Las Acacias y Villanueva, quienes reciben lo que llamamos una merienda reforzada, pero que en realidad es una cena porque es menú que contiene carne, verduras y postre. Para muchos chicos es la comida fuerte del día", explicó Silvia Montani, tesorera de la entidad con nueve años de trayectoria, que también ofrece clases de alfabetización, apoyo escolar, talleres y escuela de fútbol. La obra de Fundación Shunko, ubicada en el barrio San Cayetano, es parte de la Iniciativa Conin. Desde 2017 la organización trabaja para difundir y concientizar sobre los problemas que genera la malnutrición infantil mediante actividades de diagnóstico social, prevención y tratamiento a niños y niñas entre 0 a 5 años y embarazadas. El hogar Don Bosco de Zárate fue otra de las instituciones de bien público que recibieron parte del donativo de la 10K Tenaris, que será repartido entre la red de seis comedores y dos merenderos que articula. "Nos habíamos quedado sin recursos: es mucha la gente que viene a pedirnos ayuda. Por eso valoramos este aporte", compartió Antonio Fierens, párroco responsable del hogar. "Nuestro objetivo es combatir la desnutrición. Por eso, los jueves tenemos jornadas de chequeo de salud con profesionales médicos y odontólogos asistiendo a los chicos. Además, todos los meses entregamos dos bolsones de alimentos, pero queremos llegar a los cuatro", comentó por su parte Javier Colombo, colaborador de Fundación Akamasoa de la localidad de Lima, establecimiento al que asisten un promedio de 30 familias y que también recibió la solidaridad de los corredores de la 10K Tenaris.



