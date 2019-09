La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/sep/2019 Brown:

NOTICIA RELACIONADA: Mario Oporto habló de las deudas y desafíos del sistema educativo Afirmó que el Estado debe encontrar "un balance" entre el peso de los militares en la sociedad y su rol en el mantenimiento de la soberanía nacional. El especialista en educación Fabián Brown, general de Brigada retirado, exdirector del Colegio Militar de la Nación y exrector del Instituto Universitario del Ejercito durante la etapa kirchnerista, analizó el sistema educativo actual y el rol de las Fuerzas Armadas en la era democrática. "A partir de la Ley de Restructuración de las Fuerzas Armadas del año 1999, el Estado ubicó al sistema educativo militar dentro del sistema nacional. Las carreras de grado, que se daban en los institutos militares, comenzaron a ser evaluadas por la CONEAU", repasó Brown, quien destacó que desde entonces el modelo "busca tener profesionales idóneos dentro de los objetivos de la sociedad, en un contexto de diversidad, pluralismo y democracia". No obstante, señaló que "desde Malvinas, el proceso de desfinanciamiento (de las Fuerzas Armadas) ha sido gradual y permanente" y que a pesar que "todos los que están hoy en las Fuerzas Armadas son hijos de esta sociedad democrática", la Argentina carece de instituciones militares de relevancia. "Me parece que hay que dar vuelta la página en ese tema. Tenemos que mirar al futuro en algunas cosas", sostuvo Brown. Y añadió: "Hay que replantear objetivos hacia encontrar un balance entre evitar que las FF.AA. sean un problema que afecte los derechos de los compatriotas y lograr que el país tenga Defensa, algo que no se hizo. Hay que buscar un equilibrio en eso". Por otra parte, Brown sostuvo que "ninguna de las instituciones educativas del país puede fijar las metas a mediano y largo plazo si no es atendiendo al dato central de la realidad: 35 por ciento de pobreza en Argentina". En ese sentido, manifestó que "el sistema educativo es una de las principales herramientas de cambio y de inclusión social" y que el Estado debe garantizar "que llegue de la manera más idónea a los compatriotas que quedaron excluidos con este modelo". Además, criticó el plan del Gobierno de Cambiemos de un Servicio Cívico Voluntario para jóvenes, anunció que tildó de "gran verso". "No tiene ningún sustento que el Ministerio de Seguridad diga que va a hacer con los jóvenes un proceso educativo dentro de una fuerza que no está preparada para eso", sostuvo, en referencia a Gendarmería Nacional. "No es serio, y fíjense que no se habla más del tema", remató.

Para Brown, la sociedad debe “dar una vuelta de página" respecto al rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad y el Estado.



