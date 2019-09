La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/sep/2019 InnUBATEC:

En el panel "Negocios Innovadores" relacionados con medio ambiente que se llevó a cabo en el marco de la cuarta edición de INNUBATEC, Luciano Viglione, Director de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Bayer Cono Sur, habló sobre el compromiso de la compañía en reducir el impacto ambiental en un 30% para 2030. En el marco del cuarto encuentro de INNUBATEC, este jueves se llevó a cabo un panel sobre Negocios Innovadores relacionados con la Innovación Ambiental, del que participó el Director de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Bayer Cono Sur, junto con otros profesionales y expertos de la industria agrícola y el sector tecnológico. El cambio climático, la población mundial en crecimiento y el incremento en la demanda de alimentos fueron los principales desafíos identificados por Bayer, donde la innovación y la sustentabilidad tienen un rol fundamental en su aporte al desarrollo económico, social y ambiental del país. "Estamos atravesados por los desafíos de un planeta en plena transformación, donde nosotros como compañía, somos parte de las soluciones en materia de salud y nutrición", expresó Viglione, al tiempo que destacó que la sustentabilidad está en el ADN de Bayer, comprometida a reducir el impacto ambiental en un 30% al 2030, lograr mayor productividad y ser más eficiente en el uso de los recursos naturales, ayudando además a los pequeños productores de la región. En materia de salud, la compañía trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas no sólo desarrollando terapias transformadoras, sino también promoviendo la eficiencia de los sistemas de salud a través de herramientas digitales y procesos innovadores de gestión de patologías, creando valor social con transparencia e integridad. Hace unos años Bayer anunció que adhería al Pacto Global de las Naciones Unidas, dando cumplimiento a sus principios y basando sus procesos de producción en los objetivos de desarrollo sustentable establecidos en el mismo. La empresa cuenta con 3 divisiones de negocio, dos dedicadas al cuidado de la salud, y una a la agricultura, que trabaja para brindar soluciones integradas a los productores, a través de la innovación en semillas de alta performance y herramientas digitales, preservando así los recursos naturales y cuidando el medioambiente. "La sustentabilidad es parte integral de nuestra estrategia de negocios porque estamos convencidos de que sólo podemos lograr éxito comercial duradero si equilibramos el crecimiento económico con la responsabilidad ecológica y social", destacó Viglione. Como compañía líder, Bayer tiene el objetivo de establecer nuevos están-dares de sustentabilidad, produciendo más con menos recursos. Un ejemplo de esto son los beneficios que la tecnología INTACTA RR2 PRO trajo a la región de Sudamérica desde su lanzamiento en 2014 hasta hoy, según PG Economics. De acuerdo con el estudio, la combinación de algunos atributos de INTACTA como su mayor rendimiento (9,2% con respecto a la soja convencional) sumado a la reducción de los costos asociados al control de plagas y malezas, significó un aumento de 7.640 millones de dólares en los ingresos de los productores a nivel regional. Además, esta biotecno-logía permitió disminuir el uso de plaguicidas en un 15% (10,44 millones de kg), y, por lo tanto, redujo también el impacto ambiental asociado (30.6% menos en términos del Coeficiente de Impacto Ambiental-EIQ). A su vez, al adoptarse la siembra directa, el uso de maquinarias y las aplicaciones de productos para la protección de cultivos fue significativamente menor, lo que resultó en la liberación de menos gases de efecto invernadero, que tomando solo los resultados de la campaña 17/18 equivale a quitar de circulación 3.3 millones de autos. En cuanto a agricultura digital, el lanzamiento de FieldView, creada por The Climate Corporation, subsidiaria de Bayer y lanzada este año en Argentina, es uno de los desarrollos que contribuye a los compromisos de la compañía de reducir el impacto ambiental ofreciendo soluciones innovadoras para una producción de cultivos más eficiente y sustentable. La plataforma, hace que los datos recopilados del campo sean accesibles desde un teléfono móvil, tablet o computadora en tiempo real permitiendo una gestión de campo más precisa, ayudando a los productores en la toma de decisiones de manejo y a preservar los recursos naturales y los insumos utilizados en cada campaña agrícola. En este sentido, Viglione destacó que "en el campo, los productores toman distintos datos. Hoy con el big data tenemos la posibilidad de que todos estos sistemas estén juntos en un solo lugar. Esto permite cuidar los recursos y el medio ambiente, ofreciéndole así muchas más posibilidades a los productores". Otra de las herramientas digitales que Bayer desarrolló recientemente es Hydrobio, para aplicar en los procesos de manufactura de semillas, que permite eficientizar la operación de riego, o el Centro de Inteligencia Operacional ubicado en la Planta Maria Eugenia en Rojas, que permite monitorear a nivel lote de producción toda la operación de riego y la cosecha de semillas. Por último, Viglione destacó la importancia de las alianzas estratégicas y el trabajo multisectorial para promover el cuidado sustentable y generar iniciativas innovadoras para lograr un impacto significativo. Prueba de esto es el anuncio que la empresa hizo hace unos meses en un encuentro con productores, aplicadores y representantes de IRAM, CASAFE, ASA y Aapresid, donde adelantó que se estaban cumpliendo los plazos previstos para lograr la certificación del 100% de su producción de semillas bajo la norma IRAM 14.130 de Buenas Prácticas Agrícolas. Al momento, Bayer ya certificó el 60% de la superficie, espera certificar el 80% en esta campaña 19/20 y llegar al 100% en la 20/21. "Si bien la innovación, la sustentabilidad y la digitalización son los pilares estratégicos de Bayer; las BPA hablan de cómo producimos, cómo cuidamos el ambiente y a la sociedad, y cómo generamos confianza a través de operaciones seguras, estandarizadas y responsables. La certificación transparenta todo lo que hacemos como compañía", afirmó. "La sociedad nos pide ser cada vez más sustentables. Sabemos que es muy difícil que el cambio lo logremos solos. La verdadera transformación se genera a través de la interrelación de los 3 sectores: privado, público y social. Nosotros como compañía revisamos continuamente nuestros procesos, que no se orientan únicamente a un objetivo meramente comercial y de negocio, sino a un objetivo de crecimiento tanto en lo económico como en lo social y en lo ambiental", cerró Viglione.

