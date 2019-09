La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/sep/2019 Automovilismo:

Se incorpora a la FEDENOR en un proyecto junto al motorista Héctor Vaccarezza y el chasista Juan Sbarra. Gastón Gasperini puso en marcha un proyecto que lo ha puesto a la par del motorista Héctor Vaccarezza. Y juntos se subirán una vez más a la alta competencia: van incursionar en la categoría que fiscaliza FEDENOR. Pero el kartista no se quedó con esto solamente, porque también incorporó a Juan Sbarra, quien atenderá el chasis. El proyecto le agradó al chasista y será un nuevo desafío para él en una categoría en la que aún no ha incursionado. El tres veces campeón de karting se propuso armar un equipo como para pelear por cosas importante, seguramente pensando en la próxima temporada. Está claro que pateó el tablero y conmovió al mercado campananse. No habrá que destacar que su padre Angelito sea el jefe de equipo si se lo preponen. Por eso, sin dudas estamos de cara al comienzo de una nueva etapa para el piloto campanense que buscará lograr eso que resulta tan atractivo: ganar un campeonato en autos de competición. Por cierto, el apellido lo avala para pensar en tal logro.

