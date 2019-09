La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/sep/2019 Automovilismo:

Silvestre Gallo le entregó su auto a Diego Fangio para que éste pueda seguir peleando el título en la categoría 850cc de FEDENOR después de haber destruido su vehículo. Todo empezó cuando su amigo Diego Fangio sufrió un accidente de carrera que le dejó el auto con el cual viene participando en la categoría 850cc, que fiscaliza FEDENOR, totalmente destruido, a tal punto que el auto no sirve más. Entonces, Silvestre Gallo, que entendió que su amigo viene peleando la posibilidad de ingresar en el playoff, decidió entregarle su vehículo para que corra lo que resta del campeonato y lo intente ganar, permitiéndose quedarse de a pie, pero contento porque su amigo, el oriundo de Escobar, podrá dar esta batalla Mientras tanto, el propio Silvestre ya adelantó que utilizará este tiempo para terminar de armar el Fiat 128 que tiene en el taller de Gasperini para el año que viene insertarse en la categoría para estos autos, también fiscalizada por FEDENOR. Se trata de un auto muy apegado a los afectos familiares, dado que es ni más ni menos que el que corrió José Caubet en su momento. Nunca mejor la frase de "amigos son los amigos" para aplicar en este tema tan puntual, porque no es común que esto suela suceder en este competitivo mundo de los fierros. Pero quizás este gesto también nos deja una reflexión: aún no todo está perdido.



