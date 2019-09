La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/sep/2019 Primera Nacional:

Villa Dálmine cierra hoy su preparación para visitar mañana a Chacarita







Matías Ballini se resintió de su lesión y no estaría entre los convocados. El plantel realizará hoy su último entrenamiento y quedará concentrado. Bovaglio repetiría a los mismos 11. El plantel de Villa Dálmine realizará en la mañana de hoy su último entrenamiento previo al partido que afrontará mañana ante Chacarita en San Martín desde las 12.00 del mediodía por la séptima fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional con arbitraje de Luis Lobo Medina. El conjunto que dirige Lucas Bovaglio llega entonado a esta cita luego del triunfo 3-0 que consiguió como local frente a Deportivo Riestra, aunque también con la necesidad de revertir las dos derrotas que ha sufrido como visitante para empezar a sumar fuera de Campana. Para este compromiso ante el Funebrero, el entrenador no podría volver a contar con Matías Ballini, quien se resintió en la semana de su lesión en el sóleo de la pierna derecha. Por esta molestia, el capitán había sido baja frente a Sarmiento en Junín, pero tras una buena recuperación pudo estar contra Deportivo Riestra (ingresó desde el banco en el segundo tiempo). La baja de Ballini llevaría al entrenador a repetir por tercer partido consecutivo la misma formación titular, con Facundo Affranchino y Nicolás Del Priore en el "doble 5" y con Marcos Arturia acompañando en ataque a Catriel Sánchez. Esta posibilidad podría ser confirmada en el mediodía de hoy por el propio Bovaglio, quien brindará una conferencia de prensa luego de la práctica matutina que se desarrollará en el estadio de Mitre y Puccini. Luego, los 18 jugadores convocados compartirán un almuerzo en el Resto Bar La Catedral y, posteriormente, quedarán concentrados a la espera del duelo de mañana en San Martín.

EL VIOLETA REPETIRÍA ANTE CHACARITA LA MISMA FORMACIÓN QUE FRENTE A SARMIENTO Y DEPORTIVO RIESTRA. ATLANTA GANÓ EN MAR DEL PLATA Se impuso 2-1 ante Alvarado en el inicio de la fecha. Hoy se jugarán otros dos encuentros, uno de cada zona. Anoche comenzó la séptima fecha de la Primera Nacional: Atlanta venció 2-1 como visitante a Alvarado de Mar del Plata con goles de Walter Mazzanti y Fabrizio Pedroso por la Zona 1. De esa manera, el Bohemio llegó a los 16 puntos y quedó como único escolta de Estudiantes de Buenos Aires, a dos de distancia. Por su parte, Alvarado sigue sin poder enderezar el rumbo: está en la zona baja de la tabla con apenas 5 puntos en 7 partidos La actividad de la Zona 1 continuará esta tarde: Nueva Chicago recibirá desde las 16.05 horas a Estudiantes de Río Cuarto. En el conjunto de Mataderos, que comparte el último puesto con Ferro Carril Oeste (ambos tienen 4 puntos), se presentará su nuevo entrenador, Rodolfo De Paoli, quien sucede en el cargo a Gastón Esmerado. En tanto, Estudiantes de Río Cuarto buscará igualar nuevamente la línea de Atlanta y seguir siendo uno de los escoltas. Hoy también se pondrá en marcha la séptima fecha de la Zona 2: Atlético Rafaela recibirá desde las 21.00 horas a Gimnasia de Jujuy. El conjunto que dirige Walter Nicolás Otta intentará recuperarse de la derrota sufrida en Floresta ante All Boys para recuperar terreno en la tabla (está 11º con 6 puntos). Por su parte, el Lobo jujeño comparte el 8º puesto con 8 unidades y podría superar a Villa Dálmine (4º con 10 puntos) en caso de ganar.



Primera Nacional:

Villa Dálmine cierra hoy su preparación para visitar mañana a Chacarita

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: