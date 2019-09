Efemérides del día de la fecha: 27 de Septiembre

DÍA DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL

Instituido en el año 1995 mediante la Ley 24.605 en este día se recuerda a las personas fallecidas producto del escape de gas cianhídrico en Avellaneda en el año 1993. La "tragedia de Avellaneda" fue causada por dos empresas que derramaron ácido sulfúrico y sales de cianuro en las cloacas; la combinación de ambas sustancias produjo el letal veneno que ascendió a la superficie y, atravesando la rejilla de la casa Guim, terminó con la vida de Manuel Guim, su esposa, María Ángela, su hijo Horacio Guim, su esposa Rosa Scala y el personal de la salud que fue a socorrerlos: Bibiana Otero, Orlando Cáceres y Roberto Voytezko.

La conciencia ambiental implica conocer al ambiente, diferenciar uno nocivo y peligroso de uno sano y sustentable, desestimar prácticas y acciones que lo perjudican y fomentar aquellas que lo benefician. "Se trata básicamente de actuar con respeto, compromiso y responsabilidad hacia el lugar que habitamos y hacia quienes nos rodean."





FALLECE "CUCHI" LEGUIZAMÓN

Gustavo Leguizamón nació el 29 de septiembre del año 1917 en Salta. Su primer contacto con la música lo tuvo a los 2 años cuando su padre le regaló una quena para que se entretuviera; esto marcó al niño que, a medida que iba creciendo, pasaba de un instrumento a otro; curioso y autodidacta rápidamente aprendió a tocar la guitarra, el bombo y el piano a la perfección. A pesar de las constantes insistencias de su padre para que fuera a estudiar música a París, "Cuchi" eligió atravesar medio país para estudiar Abogacía en La Plata: "nunca me arrepiento de las cosas que hago. Si son contraproducentes, son las que más me gustan". En el año 1945 se recibe de abogado y enfundado en traje y corbata ejerce por un tiempo hasta que decide abandonarlo: "estoy harto de vivir en la discordia humana. Me produce una gran satisfacción ver una vieja en el mercado tarareando música mía."

Junto al letrista y poeta Manuel J. Castilla compuso sus primeras melodías que comenzaron como la musicalización de los poemas de Castilla y terminaron siendo sus propias canciones: "hacer música no me alcanza para vivir, pero me hace vivir. Mirá lo que son las cosas. Antes, cuando era abogado vivía de la discordia y ahora de la alegría." Producto de su talento salieron más de 800 canciones entre las que se destacan "Zamba del pañuelo", "La Pomeña", "Chacarera del expediente", "Zamba de Juan Panadero", "Zamba del mar" y "Balderrama". En el año 1967 creó el "Dúo Salteño", conjunto de folclore compuesto por Patricio Jiménez y Néstor Echenique, con el que triunfó en la década de 1960 y 1970. Pese a su extensa carrera musical, Leguizamón solo grabó un disco, titulado "Cuchi Leguizamón en vivo", en el año 1988. Además de ser músico, fue profesor de historia en el Colegio Nacional de Salta por 40 años.

Falleció a los 82 años, en el año 2000, en Salta.

SE ESTRENA "DON GATO Y SU PANDILLA"

Un día como hoy en el año 1961, la ABC emitía el primer capítulo de "Don Gato y su pandilla". Producido por Hanna-Barbera, este dibujo animado que entretuvo a generaciones de niños llegó a la televisión cuando el presidente de la ABC, Ollie Treyz, vio un dibujo del personaje sobre el escritorio de Joseph Barbera: "le dije ´aquí tienes un personaje estupendo´ y él dijo ´si, se ve bien. Lo compramos´" comentó durante la emisión del show Barbera. La trama de la serie se centra en Don Gato, el líder de una pandilla de gatos callejeros de Manhattan compuesta por Panza, Demóstenes, Espanto, Cucho y Benito Bodoque, que busca ganar dinero rápido a través de estafas, todo bajo la atenta mirada del oficial Carlos Matute que, en vano, trataba de meterlos presos.