La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/sep/2019 Agenda Cultural:

Fin de semana del 27 al 29 de Septiembre







GPS: Almacén Cultural (Alsina y 9 de Julio, Zárate). Arte y Otra Cosa (Castelli 532, Campana). Biblioteca Jean Jaures (San Martín 325, Campana). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Fórum Cultural (Pellegrini 1051, Zárate). Fratello´s Bar (Sarmiento y Coletta, Campana). La Última Puerta (San Martín 276. Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). Parque Urbano (Varela y Ameghino, Campana). VIERNES Biblioteca Jean Jaures: Vuelve el ciclo "Adiccine" con la proyección de "Parásitos" a las 20:30. Entrada al sobre. Bisellia: Tributo a "The Rolling Stones" a partir de las 21. Después de medianoche sonarán "Príncipes y Mendigos" junto a "Sueño de Pescado". Fratello´s: "Dilema", "Ya Fue" y "Made in Blues" a partir de las 23. Forum Cultural: A las 21 llega "La Revista de Casanova". La entrada es gratuita. La Última Puerta: Fiesta "Tornado" con acústico de "Dientes del Océano" y la música de los DJ´s "Reptilia", "Rama", "Yarará" y "Tanegrita". El evento comienza a medianoche. $100. Mauri’s Bar: A la medianoche se presenta "Cloudburst" junto a "Irreverentes". Pachamama: A las 21 se proyecta "Akira" (1988). La entrada es gratuita. SÁBADO Arte y Otra Cosa: Desde las 21 llega el trío de jazz del guitarrista Cristóbal Ambas. Bisellia: Stand up con "El Pela" Romero. A las 21. Fratello´s: A las 23 sonará "Hagen" junto a "Steelballs". La Última Puerta: Música y poesía se fusionan en el evento organizado por "Minner" con una decena de artistas locales. Las puertas se abren a las 21. Mauri´s Bar: Llega "Sprattus", la experimentada banda de heavy metal se presenta con "Maknetiko" como invitada. Pachamama: A las 15 habrá taller de construcción de horno de barro. Después estará el ciclo "Haga lo que se le antoje" con escritores, dibujos, collages, stencils, tatuajes y música entre otras actividades. SuperFreak: Llega "Esquizofest", festival de metal con "Dark Ember", "Kira" y "Meicon". El evento comienza a medianoche y la entrada en puerta estará $100. Wakisiri: A las 21:30 llega el show de Rafael Amor. La entrada estará $200.. 17 Unidos: Llega la mítica banda "Ráfaga". La entrada anticipada cuesta $200. DOMINGO Almacén Cultural: A las 16 se presenta la obra de teatro infantil "Irupé, la niña que quería tocar la luna". Entrada libre y gratuita. La Última Puerta: Habrá actividades toda la tarde. Parque Urbano: De 14 a 18 llega el primer Paseo de las Artes que reunirá a artistas plásticos, escritores, fotógrafos y escultores. Música en vivo.

Música y poesía se fusionan en el evento organizado por “Minner" el sábado en “La Última Puerta".



Agenda Cultural:

Fin de semana del 27 al 29 de Septiembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: