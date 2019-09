La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/sep/2019 Breves: Fútbol







SUPERLIGA: FECHA 8 Hoy se pondrá en marcha la octava fecha de la Superliga con dos partidos: Aldosivi de Mar del Plata (equipo del campanense Nazareno Solis) recibirá a Unión de Santa Fe desde las 19.00; mientras que Lanús (3º con 14 puntos) visitará a Patronato de Paraná desde las 21.10. La actividad continuará mañana sábado con tres cotejos: Arsenal vs Estudiantes de La Plata (15.30), Gimnasia de La Plata vs River Plate (17.45) y Boca Juniors vs Newells (20.00). En tanto, el domingo habrá cinco encuentros: Banfield vs San Lorenzo (11.00), Huracán vs Atlético Tucumán (13.15), Vélez Sarsfield vs Defensa y Justicia (15.30), Rosario Central vs Racing Club (17.45) e Independiente vs Talleres de Córdoba (20.00). Finalmente, esta octava fecha se cerrará el lunes con dos juegos: Central Córdoba (SdE) vs Godoy Cruz (19.00) y Colón vs Argentinos Juniors (21.10). EL ROJO, A CUARTOS Por los Octavos de Final de la Copa Argentina 2019, Independiente de Avellaneda venció anoche 1-0 a Defensa y Justicia con gol de Gastón Silva en el adicionado del primer tiempo y, de esa manera, avanzó a los Cuartos de Final. En dicha instancia, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece, que ganó aire con esta victoria, se medirá frente a Lanús por el mismo lado del cuadro por el que Central Córdoba (SdE) espera por el vencedor de Estudiantes de La Plata y Estudiantes de San Luis (uno de los dos duelos de Octavos que todavía restan jugarse). COLÓN FINALISTA Colón de Santa Fe se clasificó anoche a la final de la Copa Sudamericana después de eliminar en definición por penales a Atletico Mineiro. Luego del triunfo 2-1 como local, el Sabalero perdía 2-0 en Brasil y quedaba afuera; pero un penal de Luis "Pulga" Rodríguez le permitió descontar y forzar el desempate desde los 12 pasos. Y allí, tras quedar en desventaja porque Wilson Morelo falló la primera ejecución, se repuso con dos atajadas de Leonardo Burián que le terminaron valiendo el triunfo y el pase a la final que disputará el 9 de noviembre en Asunción frente a Independiente del Valle de Ecuador (el miércoles había eliminado a Corinthians en la otra semifinal). PRIMERA B METRO Hoy comenzará la octava fecha del Torneo Apertura en Remedios de Escalada, donde Talleres (14º con 7 puntos) recibirá a Comunicaciones (3º con 13) a partir de las 15.30 horas. El líder del campeonato es Tristán Suárez (17 puntos), que mañana jugará como local frente a San Telmo (5º con 12). PRIMERA C La 10ª fecha del Torneo Apertura se pondrá en marcha esta tarde-noche en el Bajo Belgrano, donde Excursionistas (4º con 14 puntos) recibirá a El Porvenir (19º con 4 puntos) desde las 19.30 horas. Los líderes del certamen son Real Pilar y Cañuelas con 17 unidades. PRIMERA D La cuarta fecha del Torneo Apertura se abrirá esta tarde, cuando Deportivo Paraguayo reciba desde las 15.30 horas a Centro Español en cacha de Liniers. Los líderes del campeonato son Sportivo Barracas, Atlas y Liniers con 9 puntos. Por su parte, Puerto Nuevo suma 3 unidades y su próximo compromiso será este domingo desde las 12.00 frente a Defensores de Cambaceres en el estadio Carlos Vallejos.



