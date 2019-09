La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/sep/2019 Handball:

Gran victoria de los Mayores del Campana Boat Club frente a Colegio Guadalupe







Como visitantes se impusieron 31-19 ante el campeón del Apertura. Así lograron su sexto triunfo en fila y quedaron a un punto de CEDEM Caseros, líder del Clausura. La Primera Caballeros del Campana Boat Club no sólo sigue ganando, sino que cada vez lo hace con mayor autoridad: el pasado domingo venció 31-19 a Colegio Guadalupe "B" como visitante por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Así, ante el campeón del Apertura, los Celestes no sólo lograron su sexta victoria consecutiva, sino que además le descontaron puntos directo al conjunto que se encuentra en la segunda posición de la Tabla General que se confecciona con los resultados de Apertura y Clausura. En dicha tabla, el CBC llegó a 48 unidades y quedó a una de Colegio Guadalupe "B". En tanto, en el Clausura, los dirigidos por Mauro Mingorance llegaron a 19 puntos y quedaron a uno de CEDEM Caseros, líder del campeonato y también de la Tabla General. En San Telmo, ante Colegio Guadalupe "B", el Bote jugó un primer tiempo "palo a palo" y luego, en la segunda parte, tuvo un rendimiento superlativo: cerró todos los caminos en defensa (contó con muy buenas actuaciones de los arqueros Bruno Caracccini, Juan Pablo Novo y Francisco Benedetto a lo largo de todo el juego) y también tuvo fluidez en ataque para liquidar el pleito cómodamente por 31-19. Los demás resultados de esta séptima fecha de la Quinta División fueron: Municipalidad de Vicente López "C" 24-33 Universidad de Luján "C", SAG Polvorines "C" 31-30 All Boys, Defensores de Glew 27-27 CEDEM Caseros, Municipalidad de Almirante Brown 20-26 Auxiliar Merlo "B", Colegio José Hernández 27-22 Juventud Unida "B" y Deportivo Morón 25-24 Comunicaciones "B". Con estos resultados, las posiciones del Torneo Clausura quedaron de la siguiente manera: 1) CEDEM Caseros, 20 puntos; 2) Campana Boat Club, 19 puntos; 3) Colegio José Hernández y Deportivo Morón, 17 puntos; 5) Universidad de Luján "C" y Auxiliar Merlo "B", 15 puntos; 7) Comunicaciones "B" y Colegio Guadalupe "B", 14 puntos; 9) All Boys y Municipalidad de Almirante Brown, 13 puntos; 11) Juventud Unida "B", 11 puntos; 12) Defensores de Glew, 10 puntos; 13) Municipalidad de Vicente López "C" y SAG Polvorines "C", 9 puntos. En tanto, las principales posiciones de la Tabla General se encuentran de la siguiente manera: 1) CEDEM Caseros, 52 puntos; 2) Colegio Guadalupe "B", 49 puntos; 3) Campana Boat Club, 48 puntos; 4) Colegio José Hernández, 45 puntos; 5) Comunicaciones "B", 44 puntos. Por la octava y próxima fecha, el CBC estará recibiendo este domingo 29 a partir de las 18.00 horas a Colegio José Hernández en otro encuentro clave pensando en la Tabla General. Además jugarán: UNLu "C" vs SAG Polvorines "C", All Boys vs Defensores de Glew, CEDEM Caseros vs Municipalidad de Almirante Brown, Auxiliar Merlo "B" vs Colegio Guadalupe "B", Juventud Unida "B" vs Comunicaciones "B" y Municipalidad de Vicente López "C" vs Deportivo Morón.

LOS MAYORES DEL CBC TUVIERON UNA GRAN ACTUACIÓN Y SIGUEN CRECIENDO. LAS MAYORES CAYERON ANTE VILLA CALZADA Por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Cuarta División Damas de la FEMEBAL, las Mayores del Campana Boat Club disputaron un gran partido ante el líder Villa Calzada, aunque terminaron cayeron 29-26 como locales. De esta manera, las Celestes quedaron ahora con registro de un triunfo, un empate y tres derrotas en este campeonato y se encuentran en la 10ª posición con 8 puntos. Los líderes de este Clausura son Villa Calzada y Racing Club, con 13 puntos cada uno; mientras que Instituto Grilli, Comunicaciones y SECLA tienen 12 y se encuentran un escalón por debajo. En tanto, en la Tabla General manda Racing con 49 unidades; seguido por Villa Calzada y SECLA, con 43; por Instituto San Pablo Wilde y Comunicaciones, con 41; y por CID Moreno "B", con 40. Los demás resultados de esta quinta fecha fueron: Municipalidad de Escobar 34-23 Deportivo Laferrere, SECLA 23-15 Municipalidad de Almirante Brown, Instituto San Pablo Wilde 22-24 Racing Club, San Lorenzo 36-33 CID Moreno "B" y Municipalidad de Ensenada 14-22 Comunicaciones. La sexta y próxima fecha del Clausura se disputará el próximo sábado 5 de octubre y tendrá a las chicas Celestes visitando a Municipalidad de Almirante Brown. Además jugarán: Deportivo Laferrere vs SECLA, Villa Calzada vs Instituto San Pablo Wilde, Racing Club vs San Lorenzo, CID Moreno "B" vs Municipalidad de Ensenada, Comunicaciones vs Universidad de La Plata y Municipalidad de Escobar vs Instituto Grilli. DOS JUVENILES DEL CBC SE ILUSIONAN CON ESTAR EN "DAKAR 2022" La Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) convocó a dos jugadores de la categoría Cadetes del Campana Boat Club para el proyecto que empezó a trabajar el equipo que participará en Beach Handball en los Juegos Olímpicos de la Juventud "Dakar 2022". Los citados son Dante Rizzo y Facundo Zec, quienes ya estuvieron entrenando en Parque Sarmiento bajo las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Leticia Brunati, campeona olímpica. "La palabra "felicitaciones" queda chica y no nos alcanza para expresar el orgullo y la emoción que sentimos todos aquellos a los que nos toca de cerca este momento. Gracias por su pasión, su compromiso y por enseñarnos que para que algo pase primero hay que soñarlo", los saludó la familia del Handball del Campana Boat Club a través de su cuenta de Instagram.



DANTE RIZZO Y FACUNDO ZEC YA ESTUVIERON ENTRENANDO BEACH HANDBALL EN PARQUE SARMIENTO.



Handball:

Gran victoria de los Mayores del Campana Boat Club frente a Colegio Guadalupe

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: