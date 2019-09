La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/sep/2019 Patín Artístico:

La Escuela "Patín Fusión" participó de la "Copa Roberto Rodríguez"







El Torneo Nacional de Cuarta y Quinta "C" se realizó en Puerto Madryn. Emilia Krieger y Catalina Lanfranconi terminaron en el Top 10 de sus categorías. Del 7 al 14 de septiembre se desarrolló en Puerto Madryn el Torneo Nacional de Patín Artístico "Copa Roberto Rodríguez", certamen en el que compiten patinadoras de todo el país en las categorías Cuarta C y Quinta C y que es organizado por la Confederación Argentina de Patín (CAP). Allí, la Escuela "Patín Fusión", que funciona en el Club Ingeniero Raver de Los Cardales, contó con seis representantes, destacándose las participaciones de Emilia Krieger (9 años), quien fue 7ª entre las 50 inscriptas en su categoría; y de Catalina Lanfranconi (12 años), quien fue 10ª entre 49 atletas. La delegación de la Escuela "Patín Fusión" que dirige Paula Cuomo se completó con Julieta Basabe (12 años), Milagros Brañas (10), Lola Medone (10) y Lourdes Gojan (11). CLÍNICA. Desde la Escuela "Patín Fusión" anunciaron que el próximo 25 de octubre se realizará una Clínica con la participación de Edgard Waterbor, Carlos Urquía y Agustín Revuelto, integrantes todos de la Selección Argentina de Patín. Durante la jornada se expondrá sobre Entrenamiento Físico, Charla Motivacional, Expresión Corporal, Danza, Rollart y Entrenamiento Técnico.



CATALINA LANFRANCONI CON EL DIPLOMA LOGRADO POR SU 10º PUESTO. MAÑANA: TORNEO AMISTOSO EN EL CCC Mañana sábado, desde las 9.00, el Club Ciudad de Campana volverá a ser sede de un Torneo Amistoso de Patín Artístico de la Liga Roller Energy de Zona Norte, perteneciente a la Liga Argentina de Patinaje Artístico Libre (LAPAL). El evento tendrá a la Escuela del CCC y a la Escuela "Fantasía sobre Ruedas" como anfitriones y a cargo de la organización, bajo la dirección de las profesoras Denise Hereñú y Elisabet Robert.

