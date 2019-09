La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/sep/2019 Breves: Polideportivas







PUMAS CONFIRMADOS En la madrugada del sábado, el Seleccionado Argentino de Rugby hará su segunda presentación en el Mundial de Japón cuando enfrente a Tonga desde la 1.45 de nuestro país. Luego de la ajustada y dolorosa derrota frente a Francia (23-21), Los Pumas buscarán la recuperación para mantener vivas las esperanzas de clasificación a los Cuartos de Final. Para ello, el head coach Mario Ledesma realizará cuatro modificaciones en el XV titular: ingresan Julián Montoya, Tomás Lezana, Benjamín Urdapilleta y Santiago Carreras. Así, la formación será la siguiente: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Juan Figallo en la primera línea; Guido Petti y Tomás Lavanini en la segunda; Pablo Matera, Marcos Kremer y Tomás Lezana en la tercera; Tomás Cubelli como medio scrum; Benjamín Urdapilleta como apertura; Jerónimo De la Fueta y Matías Orlando como centros; Matías Moroni y Santiago Carreras como wings; y Emiliano Boffelli como fullback. Argentina integra el Grupo C del Mundial, que tiene actualmente a Inglaterra como líder con 10 puntos (victorias sobre Tonga por 35-3 y Estados Unidos por 45-7). Luego aparecen Francia con 4 puntos; Argentina, con 1; y Tonga y Estados Unidos, sin unidades. Hasta el momento, la mayor sorpresa de esta Copa del Mundo ha sido el triunfo 30-27 de Uruguay sobre Fiji en la segunda fecha del Grupo D que tiene a Australia y Gales como grandes candidatos. Ahora, "Los Teros" tendrán la oportunidad de ratificar este buen arranque frente a Georgia, el domingo desde las 2.15 (hora argentina). COMENZÓ EL SÚPER 20 En la noche del miércoles comenzó el Súper 20, certamen previo al inicio de la Liga Nacional de Básquet. El partido inaugural fue el clásico de Santiago del Estero, que vio vencedor a Olímpico de La Banda por 96-95 sobre Quimsa, campeón defensor del torneo. El goleador del juego fue el interno Damián Tintorelli, autor de 23 puntos para el conjunto vencedor, que ahora es dirigido por Leonardo Gutiérrez. CAYERON LAS GIGANTES En su tercera presentación en la AmeriCupo que se está disputando en Puerto Rico, la Selección Argentina Femenina de Básquet perdió 100 a 50 ante el poderoso Estados Unidos. De esta manera, "Las Gigantes" se quedaron sin chances de avanzar a semifinales (sumaban una derrota con Brasil y una victoria ante Paraguay), pero todavía se mantienen con chances de llegar al Preolímpico (clasifican los siete mejores equipos). SE BAJÓ UNTREF La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) informó oficialmente que no participará de la próxima temporada de la Liga Argentina de Vóley por falta de recursos económicos. El equipo llevaba siete temporada en la máxima categoría y en la última edición había alcanzado los Cuartos de Final y luego, se había quedado con la Copa Challenger. GANARON LAS PANTERAS El Seleccionado Argentino Femenino de Vóley consiguió su segunda victoria en la Copa de Japón, luego de vencer 3-2 a Camerún con parciales de 21-25, 20-25, 25-20, 25-20 y 15-12. La figura fue la opuesta entrerriana Lucía Fresco, quien sumó 32 puntos. Los últimos partidos de Las Panteras en este certamen serán frente a República Dominicana, Japón y China este fin de semana. KYRGIOS SANCIONADO El tenista australiano Nick Kyrgios fue sometido por la ATP a un período de prueba de seis meses, lapso en el cual no deberá repetir conductas antideportivas, ya que de hacerlo será sancionado con una suspensión de 16 semanas. Las recurrentes malas actitudes del australiano de 24 años llegaron a su punto más alto en el Masters 1000 de Cincinnati jugado en agosto pasado.

