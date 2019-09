Supervisores Químicos participan de una investigación del CONICET

Los investigadores desarrollan un análisis de los gremios de supervisores surgidos en las últimas dos décadas. "Siempre es bueno que se conozca que hay una entidad gremial para una población históricamente desprotegida", expresó Roberto Gorbarán, líder del SIPEJEQ. El Sindicato de Personal Jerárquico Químico de la región (SIPEJEQ) fue elegido para ser parte de un estudio sobre gremios de supervisores que llevan adelante investigadores del Conicet y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. La socióloga Clara Marticorena visitó la sede sindical ubicada en calle Urquiza junto a un joven estudiante que la asiste en la investigación. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y especializada en el estudio de las relaciones laborales y condiciones de trabajo en la industria manufacturera desde la consolidación del neolibera-lismo a la actualidad, Marticorena se entrevistó con los referentes del SIPEJEQ para profundizar su recorrido como caso de estudio. "Dentro del ámbito sindical, los gremios jerárquicos son algo nuevo y presentan una curiosidad para investigar cuál es su comportamiento y problemática. Y a nosotros (esta visita) nos da la oportunidad de que nos cuente también cómo ve el desarrollo de los gremios jerárquicos", explicó Roberto Gorbarán, secretario general del SIPEJEQ. "Siempre es bueno que se conozca que hay una entidad gremial que agrupa una población que históricamente estuvo desprotegida y en un marco básico de ley", agregó en ese sentido. Gorbarán señaló que "el trabajador jerárquico es un tercio de la población trabajadora argentina" pero "nunca se habla de él, es el gran ausente de las negociaciones", situación que se necesita "solucionar". Por su parte, Marti-corena aclaró que el estudio que encabeza aún está en una fase "exploratoria" y que no tiene cerrado los casos que constituirán la investigación. Sin embargo, destacó el fenómeno del SIPEJEQ por ser "novedoso". Según detalló la investigadora del CONICET, después del 2003 hubo "un aumento de la afiliación y un mayor dinamismo por parte de los sindicatos, que se explica por distintos motivos: la recuperación del empleo, la recomposición económica pos 2001 y la caída salarial por la devaluación de enero de 2002". Eso provocó -continuó- que haya "una proliferación de nuevas organizaciones sindicales y mayor presencia en los lugares de trabajo", junto con un "mayor interés por agremiarse", lo que dio pie al surgimiento de nuevas entidades. Para Marticorena, en ese contexto resulta "novedoso el proceso de organización de trabajadores jerárquicos" sobre todo en el gremio químico, con los "sindicatos pasando nuevamente a la cuestión de las reificaciones salarias y por condiciones de trabajo, después de cierto repliegue de la década del noventa". Por otra parte, se refirió al creciente conflicto que existe en los trabajadores y organizaciones gremiales y las empresas tecnológicas como Mercado Libre y las aplicaciones de delivery. "Sin dudas, los cambios tecnológicos introducen cambios en las tareas. Pero hay que poner la discusión del cambio tecnológico bajo la lupa para ver lo efectivamente nuevo y cuáles son las implicancias sobre los procesos y condiciones de trabajo", manifestó. Marticorena no descartó sumar a otros gremios jerárquicos de la región al estudio que desarrolla y detalló que también buscará sumar la perspectiva de los "empresarios y cámaras industriales", con el objetivo de dar cuenta de un fenómeno que en Campana ha logrado, no sin luchas de por medio, cobrar notoriedad.

La cúpula del gremio se reunió con los investigadores del CONICET y compartió su experiencia sindical. brindaron juntos una conferencia de prensa para precisar el alcance de la investigación.



Supervisores Químicos participan de una investigación del CONICET

