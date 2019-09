P U B L I C







TIEMPOS Y RESULTADOS CAMPANENSES -Hernán Bueno: con 3h09m14s fue 577 en la General y 112º en la categoría Caballeros 35-39 años. -Pablo Cata: con 3h37m29s fue 2.054 en la General y 409º en Caballeros 35-39 años. -Samuel Acchurra: con 3h35m36s fue 1.919 en la General y 317º en Caballeros 30-34 años. -Jorge Israel Burgos: con 3h28m54s fue 1.481 en la General y 304º en Caballeros 35-39 años. -Darío Jesús López: con 3h23m07s fue 1.134 en la General y 260º en Caballeros 40-44 años. -Julio Bonemberg: con 3h19m20s fue 951 en la General y 196º en Caballeros 35-39 años. -Mónica Kulita: con 3h20m09s fue 994 en la General, 67ª entre las mujeres y 6ª en Damas 40-44 años. -Fabián Di Pasquale: con 3h55m02s fue 3.559 en la General y 460º en Caballeros 45-49 años. -Fernando Gioppato: con 3h44m20s fue 2.588 en la General, 291ª entre las mujeres y 31ª en Damas 45-49 años. -Matías Pattarini: con 3h59m11s fue 3.983 en la General y 687º en Caballeros 35-39 años. -Fernando Petrucci: con 5h04m38s fue 7.926 en la General y 1.239 en Caballeros 40-44 años. -Yves Espeche: con 3h44m55s fue 2.635 en la General y 278º en Caballeros 17-29 años. -Laura Bentancur Fernández: con 4h27m11s fue 6.211 en la General y 229ª en Damas 45-49 años. -Ivana Migueles: con 4h35m30s fue 6.728 en la General y 286ª en Damas 45-49 años. -Walter Ramos: con 3h32m16s fue 1.704 en la General y 281º en Caballeros 30-34 años. -Esteban Bergés: con 5h02m14s fue 7.864 en la General y 576º en Caballeros 50-54 años. -Nestor Chifflet: con 3h55m06s fue 3.569 en la General y 463º en Caballeros 45-49 años. -Máximo Márquez: con 5h59m30s fue 8.590 en la General y 125º en Caballeros 60-64 años.

MÁXIMO MÁRQUEZ, DE SQ, ANUNCIÓ SU RETIRO DE LOS MARATONES EN LA LARGADA. Nuestra ciudad contó con 18 representantes en la prueba que se disputó el pasado domingo. Hernán Bueno, de Campana Runners, fue el mejor entre los varones; mientras que Mónica Kulita tuvo una notable actuación entre las mujeres. Pero también quedaron historias muy emotivas, repletas de esfuerzo, superación y compañerismo. Con más de 10 mil participantes, el pasado domingo se disputó una nueva edición de la Maratón de Buenos Aires, una prueba que sigue consolidándose en el calendario internacional y que año tras año tiene mayor repercusión. En esta oportunidad, el ganador fue el keniata Evans Chebet, quien estableció un nuevo record: 2h05m02s. En tanto, entre las mujeres, la mejor fue la keniata Rodah Jepkorir, que también marcó un nuevo registro top: 2h25m47s. Así, los 42K de Buenos Aires se ubicaron entre los más rápidos del planeta. La gran noticia para los argentinos fue que el chubutense Joaquín Arbe terminó 6º con tiempo de 2h11m04s y, así, logró clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En tanto, las mejores argentinas fueron Daiana Ocampo (2h34m16s) y Marcela Gómez (2h34m55s), que finalizaron en la 4ª y 5ª posición de la clasificación femenina. Hasta allí los principales títulos que dejó la prueba a nivel nacional e internacional. Pero entres esos miles y miles de corredores y esas marcas casi inverosímiles que logran establecer atletas top que viven justamente para ello, 18 campanenses se animaron al desafío y no sólo se animaron, sino que completaron los más de 42 kilómetros que proponía esta carrera que recorrió diferentes barrios porteños como Núñez, el centro, La Boca y Puerto Madero. El más destacado entre los representantes de nuestra ciudad fue el responsable de Campana Runners, Hernán Bueno, quien (según el tiempo oficial) completó el recorrido en 3 horas, 9 minutos y 14 segundos para ubicarse en el puesto 576 de la General. "Desde que debuté en la distancia en 2014 llevo bajados 43 minutos. Mi GPS particular lo clavé en 42,220 km, con un tiempo de 3 horas, 7 minutos y 49 segundos. Y los metros que restaban hasta la llegada los disfruté con la emoción de haber tenido muy enferma a mi madre durante los últimos cinco meses de la preparación, cuando debieron intervenirla en varias ocasiones con pronóstico reservado", le contó Bueno a La Auténtica Defensa respecto a su sexta participación en la Maratón de Buenos Aires. Junto a Hernán, también por Campana Runners, corrieron otros cinco representantes de nuestra ciudad: Pablo Cata y Samuel Hernán Achurra debutaron en la distancia, mientras que Jorge Israel Burgos, Darío Jesús López y Julio Bonemberg bajaron sus marcas. Todos terminaron la prueba antes de las 3 horas y 40 minutos (ver recuadro "Tiempos y Resultados Campanenses"). "Estamos súper orgullosos y felices con lo logrado. Entrenamos mucho desde enero. Cada segundo valía oro. En esta preparación tuvimos que superar, como cualquier deportista, problemas de lesiones, problemas económicos, problemas familiares… Entrenamos con lluvia, con frío, con calor; hicimos tratamientos nutricionales, acompañamientos con masajistas deportivos. No fue solamente salir a correr para sumar kilómetros. Incluso, cada carrera previa que se corrió tenía como objetivo principal llegar de la mejor manera a esta Maratón. Igualmente, Campana Runners es una gran familia, un equipo de amigos que disfruta de ver llegar a los compañeros más allá de los tiempos y los resultados", remarcó Bueno, quien ahora espera sacarse las ganas de volver a tomar un buen helado, un placer prohibido durante la preparación. Entre las mujeres, la mejor performance campanense fue de Mónica Kulita, representante del Club Ciudad de Campana, quien registró un tiempo de 3 horas, 20 minutos y 9 segundos. Este excelente registro le permitió ser 69ª en la clasificación general femenina y 6ª en la categoría Damas 40-44 años. "Fue mi cuarta maratón y bajé 18 minutos mi marca. Arranqué con un ritmo superior al planificado y me sentí muy bien, con aire, más allá que intenté bajar un cambio para acomodarme a lo planificado. Lo disfruté mucho hasta el kilómetro 38. De ahí en adelante no sentía nada y me preguntaba "¿qué hago acá?". Pero terminé bien y estoy re contenta con el tiempo", comentó en diálogo con LAD. Mónica es madre de tres hijos y es la actual Directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Campana. Así que sus tiempos para entrenar son limitados, por lo que se acomodó para salir a correr todas las mañanas antes de llegar a su trabajo. "Fue duro, entrené mucho y sola. Y hubo días de invierno muy fríos en los que salí en plena noche hasta con tres buzos. Pero soy constante y cuando me propongo algo, voy hasta el final. Soy cabeza dura en ese sentido", se ríe. En el marco de su preparación (supervisada por el entrenador Diego Marquine), además del entrenamiento físico, también destacó la dieta que acordó con su nutricionista ("al trabajo voy con mi ensalada y mis frutos secos") y su sesión semanal de yoga que práctica desde hace un año y medio ("me ayuda mucho para correr, es buenísimo como complemento"). Ahora, Mónica seguirá entrenando de cara a los 42 kilómetros que correrá en noviembre en Mar del Plata. Asegura que los hará "más relajada", sin pensar en el tiempo, pero cuesta creerle, porque cuando vuelve a referirse a la Maratón de Buenos Aires revela: "Antes de correr esta edición decía que era la última. Sin embargo, ya estoy pensando en cómo bajar el tiempo el año próximo". El domingo, Mónica fue acompañada por su marido, Fabián Di Pasquale, quien entrena por su cuenta y, tras recuperarse de una lesión, completó la prueba en 3h55m02. Además, también en representación del CCC, participó Fernanda Gioppato, quien clavó el cronómetro en 3h44m20s y fue 269ª entre todas las mujeres. "Ella es un relojito y logra un ritmo muy parejo", elogió Mónica a "la Señor Fer", profesora de italiano del Colegio Dante Alighieri. Otro equipo con representación en los 42K de Buenos Aires fue el "Metele Patta Running Team", cuyo entrenador es Matías Pattarini, quien corrió su segunda maratón junto al debutante Fernando Petrucci. "Teníamos pensando llegar a correr la prueba de 30 kilómetros que se hace en el autódromo. Así que desde abril comenzamos a preparar esa carrera y como estábamos muy bien, una vez que hicimos los 30K, decidimos preparar la Maratón. Fueron 16 semanas de entrenamiento, con semanas de acumulación de kilómetros, llegando a 80 en una semana; y algunas semanas de descarga. Nosotros entrenamos tres veces por semana, más un cuarto día que suele ser sábado o domingo, cuando hacemos los fondos largos. Fernando tuvo que agregar más días y realizó un trabajo muy duro para poder llegar", cuenta Pattarini, quien cumplió su objetivo de bajar las cuatro horas (3h59m11s) A Fernando, en tanto, le costó un esfuerzo mayor y necesitó más de cinco horas para completar la prueba (5h04m38s). Sin embargo, las sensaciones finales valieron tanto esfuerzo. "Nuestro objetivo era empezar y terminarla bien, sin molestias, más allá del tiempo. Y así resultó. Fue espectacular, tanto para él que corría por primera vez como para mí como entrenador. La carrera fue genial y pudimos disfrutarla, que era el otro gran objetivo. Así que el balance es 100% positivo y ahora queremos ir por más. Todo el grupo está muy motivado con esta experiencia", agregó Matías. Finalmente, el equipo campanense que aportó más atletas a la Maratón de Buenos Aires fue Soquetes Campana (SQ). Siete en total: Yves Espeche, Laura Fernández, Ivana Migueles, Walter Ramos, Esteban Berges, Néstor Chifflet y Máximo Márquez. El grupo, entrenado por la profesora Mayra Di Aloi, ofrecía variada experiencia: había quienes tenían ya diez maratones sobre sus espaldas y otros que debutaban en la distancia. "El entrenamiento fue durante cuatro meses, con muchos fondos. Lunes, miércoles y viernes más una salida los fines de semana de muchos kilómetros. Además, complementos de fuerza (pesas), porque es fundamental También tuvimos una charla con la nutricionista Sabrina Nanni, quien nos dio muchos consejos para prepararnos", explicó Di Aloi. La entrenadora marcó que la gran barrera de la Maratón es lo que se conoce como "El Muro", una situación que aparece a los 30, 35 kilómetros: "A esa altura, ya no hay más nada para dar, se acaba el combustible, las reservas, todo. Y a partir de ahí uno debe seguir con el corazón y eso es hermoso de ver:". Este grupo tuvo la particularidad que cinco de los siete corredores eran mayores de 45 años. Incluso, Márquez, quien en la largada emocionó a todos al desplegar un cartel que decía "Mis últimos 42km", supera los 60 años. En ese ambiente de "vecinos comunes" repletos de obligaciones diarias, sobresale el compañerismo. Y eso lo destaca Di Aloi: "Fueron siete los que corrieron, pero otros diez integrantes del grupo de Soquetes fueron a alentar. Es una cosa de locos, porque se levantaron a las 4 de la mañana para ir a Buenos Aires a acompañar y apoyar a los que corrían. Es un grupo re unido y entre ellos no se conocían de antes, sino que los unió este deporte que es tan lindo y que si bien es muy individual, lo pudimos hacer grupal gracias al compañerismo y la buena onda que tienen todos". Una de las emociones más fuertes que vivieron "los Soquetes" fue el final de la carrera de Esteban Bergés, quien en el kilómetro 19 sufrió un problema físico en su pierna derecha y se le inflamó la rodilla. "Fue terrible. Venía a buen ritmo, pero tuve que aflojar, no pensar en el tiempo y sí en poder completar la carrera", le contó a LAD. Y cuando llegó al km 41, "ya sin nafta en el tanque y las piernas como dos garrotes", aparecieron de la nada sus compañeros de SQ, quienes se le pusieron a la par y le dieron el último empujón para poder cruzar la meta cuando ya iban cinco horas de esfuerzo. "Fue una carrera muy dura por esa lesión, pero al mismo tiempo fue fantástica, fabulosa, llena de emociones", aseguró Esteban, quien tras cruzar el arco de llegada no pudo contener las lágrimas ante los abrazos de sus compañeros. Atrás habían quedado nada más y nada menos que 42 kilómetros. Y, sobre todo, muchos esfuerzos y sacrificios para poder estar en ese momento, en ese lugar y con esas hermosas sensaciones.

HERNAN BUENO Y EL OBELISCO DE FONDO. EL RESPONSABLE DE CAMPANA RUNNERS FUE EL MEJOR CAMPANENSE CON 3 HORAS, 9 MINUTOS Y 14 SEGUNDOS.





LOS SEIS REPRESENTANTES DE CAMPANA RUNNERS COMPLETARON EL RECORRIDO EN MENOS DE 3 HORAS Y 40 MINUTOS.





MONICA KULITA Y LA MEDALLA TRAS SU EXCELENTE PERFORMANCE: TERMINÓ ENTRE LAS MEJORES 70 MUJERES DE LA PRUEBA.





“LOS SOQUETES" FUERON EL GRUPO CAMPANENSE MÁS NUMEROSO Y DIERON OTRA MUESTRA DE COMPAÑERISMO Y ESFUERZO.





EL DEBUTANTE FERNANDO PETRUCCI Y SU ENTRENADOR MATÍAS PATTARINI TAMBIÉN COMPLETARON LOS 42K. CASI UN CAMPANENSE MÁS Si bien no es vecino de nuestra ciudad, Luis Grieco, Gerente de Relaciones con la Comunidad de Tenaris, es un referente campanense a partir de la tarea que desarrolla en la empresa. Y también estuvo presente en esta Maratón. Fue su cuarta carrera de 42K y su primera en Buenos Aires. Y la completó en 4 horas, 26 minutos y 45 segundos, un tiempo que lo ubicó en el puesto 6.189 de la General y en el 1.067º lugar de la clasificación Caballeros 40-44 años.

LUIS GRIECO COMPLETÓ LOS 42K EN 4 HORAS Y 26 MINUTOS.

Atletismo:

Los campanenses en los 42K de Buenos Aires

Historias de sacrificio, esfuerzos y emociones fuertes

