El Violeta presentaría dos cambios en su formación titular: Dobboletta ingresará por el suspendido Ojeda, mientras que Orosco reemplazaría a Arturia, afectado por un traumatismo. El partido comienza a las 12.00 con arbitraje de Luis Lobo Medina. Después de las agónicas y mínimas derrotas que sufrió en sus primeras dos salidas como visitante frente a San Martín de Tucumán y Sarmiento de Junín, en Villa Dálmine esperan que la tercera sea la vencida y que el equipo de Lucas Bovaglio pueda, finalmente, sumar sus primeros puntos en condición de visitante (hasta el momento tiene 10, todos logrados en Campana). La oportunidad será este mediodía, desde las 12.00, cuando enfrente a Chacarita en San Martín por la séptima fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional con arbitraje de Luis Lobo Medina. El Funebrero todavía no ha podido ganar en el campeonato y acumula tres empates y tres derrotas en seis presentaciones. Por ello, José María Bianco reemplazó a Patricio Pisano como DT, aunque en su debut, "el Chaucha" tampoco pudo torcer la historia: fue empate sin goles frente a Almagro en la fecha pasada. "Bianco asumió hace diez días, pero es un buen técnico. Sus equipos son naturalmente difíciles. Creo que van a mostrar una versión mejorada respecto al empate con Almagro y juegan en condición de local, tratando de buscar esa victoria que les resulta esquiva. No va a ser sencillo. Todo lo contrario: deberemos rendir en un nivel muy alto si tenemos aspiraciones de conseguir un resultado positivo en San Martín", explicó Bovaglio al respecto. El entrenador Violeta deberá realizar una variante obligada para este compromiso: Juan Ignacio Dobboletta ocupará el arco ante la suspensión de Juan Marcelo Ojeda. Sin embargo, no sería el único cambio: Brian Orosco podría tener su primera vez como titular en lugar de Marcos Arturia, quien padece un fuerte traumatismo en el glúteo de su pierna derecha. El resto de la formación del equipo de nuestra ciudad sería la misma de las últimas dos presentaciones, dado que Matías Ballini quedó descartado: "Se resintió de la lesión (desgarro en sóleo). Arrancó la semana trabajando con normalidad, pero haciendo fútbol el miércoles volvió a sentir una molestia en el mismo lugar. Lamentablemente lo vamos a tener afuera algunos partidos", informó Bovaglio, quien igualmente se ha mostrado conforme con el tándem Affranchino-Del Priore. Pero ante la posibilidad del ingreso de Orosco, el DT podría modificar el esquema, dependiendo la posición que ocupe el zurdo que ha postergado a Denis Brizuela. Si juega como mediocampista por izquierda, Villa Dálmine se plantará 4-3-3 como en las primeras cuatro fechas; en cambio, si lo hace suelto, más cerca de Sánchez, el esquema sería 4-4-2, como en las últimas dos. "Creo que la clave del partido será que sigamos insistiendo con nuestros extremos. Ellos tienen dos laterales que pasan mucho al ataque y van a obligar a trabajar a Brener y Gallardo hacia atrás. Pero, en contrapartida, son espacios que van a quedar vulnerables y donde trataremos de hacer daño. Otra de las claves será no perder rápido la pelota, que nos ha pasado en partidos anteriores. Ellos tienen cuatro volantes muy dinámicos, por lo que si no logramos hacer buena tenencia del balón, lo podemos padecer", afirmó Bovaglio ayer en conferencia de prensa. Entonces, la probable formación de Villa Dálmine hoy sería: Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Facundo Affranchino; Fabricio Brener, Orosco o Arturia, David Gallardo; y Catriel Sánchez. La lista de convocados se completa con Juan Pablo Lungarzo, Juan Ignacio Alvacete, Santiago Moyano, Denis Brizuela, Alan Picazzo, Matías Ramírez y Álvaro Veliez (uno de ellos quedará afuera del banco de suplentes). Por su parte, Bianco repetiría en Chacarita a los mismos once que empataron en la fecha pasada ante Almagro: Emanuel Trípodi; Brian Mieres, Alan Robledo, Salvador Sánchez, Adrián Torres; Juan Cruz González, Gonzalo Groba, Luciano Perdomo, Juan Ignacio Álvarez Morinigo; Lucas Cano y Juan Cruz Mascia. En tanto, como relevos quedarían: Lucas Bruera, Alan Ledesma, Diego Rivero, Nicolás Da Campo, Ignacio Cacheiro, Elías Alderete y Lucas Lezcano.

BRIAN OROSCO PODRÍA SER TITULAR HOY EN LUGAR DE ARTURIA. CON SU PRESENCIA, BOVAGLIO PODRÍA VOLVER AL 4-3-3. GANÓ ATLÉTICO RAFAELA Anoche, el equipo de Walter Otta se impuso 2-0 sobre Gimnasia (J) con dos goles de Ijiel Protti. En tanto, Nueva Chicago empató en el debut de De Paoli como DT. Después del triunfo de Atlanta sobre Alvarado en Mar del Plate el jueves por la noche, ayer continuó la séptima fecha de la Primera Nacional. Por la misma Zona 1, Nueva Chicago igualó 1-1 como local frente a Estudiantes de Río Cuarto en lo que fue la presentación de Rodolfo De Paoli como nuevo DT del elenco de Mataderos. Con este resultado, el Torito sigue sin poder ganar y acumula apenas 5 puntos en 7 fechas. Mientras que el conjunto cordobés sigue sumando y llegó a 14 puntos, aunque no pudo volver a igualar la línea de Atlanta (16) como escolta del líder Estudiantes (BA). En tanto, en el inicio de la fecha en la Zona 2, Atlético Rafaela le ganó anoche 2-0 como local a Gimnasia de Jujuy y, así, consiguió un triunfo que le permitió recuperar terreno en la tabla: con 9 puntos, ahora se ubica en el 8º puesto. Los dos goles del conjunto dirigido por Walter Nicolás Otta fueron marcados por Ijiel Protti, quien también había anotado en la derrota ante All Boys en la fecha pasada. Hoy sábado solo habrá tres encuentros, todos de esta Zona 2, porque después de Chacarita vs Villa Dálmine (12.00) jugarán Defensores de Belgrano ante el entonado Instituto (15.30) y Quilmes vs Santamarina (18.15).

EL HISTORIAL: UNA LARGA SEQUÍA ANTE CHACARITA Por Gustavo Belsué Villa Dálmine acumula 16 partidos sin triunfos ante el Funebrero. ENCUENTRO Nº 19. En 18 partidos, se registran 2 victorias para Villa Dálmine, 9 para Chacarita y 7 empates. El Violeta convirtió 13 goles, mientras que Chacarita marcó 26. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 9 veces: Villa Dálmine ganó una vez (5 goles) y Chacarita, en dos oportunidades (8 goles). Empataron 6 veces. COMO LOCAL CHACARITA. Jugaron 9 encuentros: Chacarita se impuso en 7 ocaciones (18 goles) y Villa Dálmine solo en una (8 goles). Empataron una vez. EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 22 de septiembre de 2018, por la 4ª fecha de la Primera B Nacional 2018/19, Chacarita se impuso 2-1 con goles de Ramón Lentini y Francisco Vazzoler. Para el Violeta marcó Federico Jourdan, de penal. APOSTILLAS: Villa Dálmine registra 16 encuentros sin victorias frente a Chacarita, con 7 empates y 9 derrotas. En carácter de local, el cuadro campanense lleva 8 partidos sin triunfos, con 6 empates y 2 derrotas. La única victoria local ocurrió el sábado 6 de septiembre de 1980: por la 28ª fecha del campeonato de la Primera B se impuso 2 a 1 con goles de Miguel Ernesto Benítez y Oscar Bautista Cassinerio (Rubén José Simeone marcó el descuento para Chacarita). Como visitante, el Violeta acumula 8 cotejos sin ganar con 7 derrotas (las últimas cuatro de manera consecutiva) y un empate. La única victoria visitante se produjo el sábado 26 de abril de 1980, por la 9ª fecha del campeonato de la Primera B: fue 4 a 2 con goles de Narciso Facundo Gallardo (2), Francisco Ramón Portillo y Luis María Orlando. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (13): Narciso Facundo Gallardo (2), Luis María Orlando (1), Francisco Ramón Portillo (1), Oscar Bautista Cassinerio (1), Miguel Ernesto Benítez (1), Juan Alberto Martínez (1), Cristian Daniel Taborda (1), Luis Rodríguez (1), Damián Salvatierra (1), Nicolás Steffanelli (1), Ángel Alonso (1) y Federico Jourdan (1). GOLEADORES DE CHACARITA (25): Matías Pisano (2), Damián Manso (2), Rodrigo Javier Salinas (2), Ramón Lentini (2), Luis Alejandro Ugarte (1), Juan Carlos Nanni (1), Rubén José Simeone (1), Osvaldo Ingrao (1), Leonardo Fabián Itabel (1), Osvaldo Salvador Escudero (1), Carlos Fabián Leeb (1), César Adrián D´Agostino (1), Sergio De Bonis (1), Jorge Piris (1), Cristian Guanca (1), Matías Rosso (1), Brian Ortiz (1), Franco Racca (1), Fernando Coniglio (1), Nicolás Oroz (1), Jonathan Rodríguez (1) y Francisco Vazzoler (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA DERROTA DE 2014 El martes de 18 de noviembre, por la 22ª fecha del Torneo de Transición de la Primera B Metropolitana, Chacarita se impuso 1-0 como local y, con ese triunfo, se consagró campeón de la Zona A y logró el ascenso directo a la Primera B Nacional. La síntesis de ese partido fue la siguiente: CHACARITA (1): Agustín Rossi; Maximiliano Paredes (Matías Rodríguez), Brian Ortiz, Gonzalo Rocaniere y Emanuel Morales; Miguel Mellado, Víctor Zapata; Matías Rosso (Rodrigo Aliendro) y Damián Manso; Facundo Melivilo (Cristian Guanca) y Cristian Bordacahar. DT: Aníbal Biggeri. SUPLENTES: César Taborda, Federico Gay, Agustín Modula y Oscar Altamirano. VILLA DÁLMINE (0): Carlos José Kletnicki; Juan Gabriel Celaya, Matías Exequiel Valdez, Rubén Osvaldo Zamponi (Ezequiel Adrián Cérica) y Jorge Ariel Demaio; Renso Pérez, Horacio Manuel Falcón, Diego Jonathan Núñez (Diego Alejandro Grecco) y Gabriel Alejandro Sanabria (Nicolás Marcelo Stefanelli); Esteban Ezequiel Pereyra y Javier Nicolás Rossi. DT: Sergio Gabriel Rondina. SUPLENTES: Pedro Nahuel Fernández, Carlos Damián Fernández, Jonathan Figueira y Matías Nicolás Nouet. GOL: ST 29m Damián Manso (C). EXPULSADO: ST 16m Pereyra (VD). CANCHA: Chacarita. PÚBLICA: 22.000 espectadores. ÁRBITRO: Yamil Possi. #VillaDálmine Juan Ignacio Dobboletta, quien hoy será titular por la suspensión de Juan Marcelo Ojeda, ya realiza los movimientos precompetitivos junto al entrenador de arqueros Lisandro Mendoza y el hoy suplente Juan Pablo Lungarzo. pic.twitter.com/Hujxjf1QWQ — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 28, 2019

Villa Dálmine enfrenta a Chacarita en busca de sus primeros puntos como visitante

