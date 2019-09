Estudian una bicisenda para Campana

P U B L I C



Es un trabajo en progreso. Fue presentado ayer por la mañana en la 1a. Trienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo, organizada por el Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Prov. de Bs As. que tiene lugar en Maschwitz. Es abierta y gratuita. El arquitecto Patricio Cantlon fue uno de los expositores de ayer por la mañana en la Trienal que el Distrito V organiza en Maschwitz y finaliza hoy. La jornada de ayer, se basó en un temario definido por lo urbanístico, mientras que hoy tendrá un perfil más arquitectónico. Todo se desarrolla en la localidad de Ing. Maschwitz, en el centro de convenciones Espacio Mendoza, en la calle Mendoza 299. Se trata de una actividad gratuita y abierta a la comunidad. El temario y los horarios se pueden consultar en la página: www.capba5.com.ar Cantlon presentó lo que sería el potencial trazado de una bicisenda en el casco céntrico de Campana, luego de un complejo trabajo conceptual en el que se definieron una Red Principal, que sería la utilitaria, o de función; y una Red Secundaria o recreativa. "Este trabajo -comentó Cantlon luego de su presentación a La Auténtica Defensa- se inicia a partir de una propuesta que elevó el Municipio para que dentro del marco del Instituto de Estudios Urbanos, desarrollemos el tema de la bicisenda. Lo tomé, porque ya venía trabajando el espacio público por el lado de reordenar y revitalizar el espacio público de la ciudad. Los trazados están definidos. No es un estudio menor, pero es solo una parte. Para completar el proyecto, hay que empezar a dimensionarla: cuál será el ancho, qué espacio habrá para el peatón, cuál el espacio para estacionar. La ventaja que tiene Campana es que sus calles son anchas y hay espacio para trabajar. Por supuesto, hay que asumir que en todos lados donde hay bicise-ndas, hay un margen de la calle que no se destina más a estacionamiento. La idea es que la red principal esté segmentada de la vía automotor, es decir, separada con una barrera física por un tema de seguridad, principalmente. No hablamos sólo de pintura". "La afluencia –comentó Jorge García, presidente del Distrito V- de gente hoy ha sido importante, y esperamos más aun para el sábado. La idea es poder compartir y reflexionar con los colegiados, pero también con los vecinos en general. No existe en la Argentina una actividad similar que sea gratuita tanto para los matriculados como para el público en general. Acá estamos mostrando lo que estamos haciendo los arquitectos de nuestro distrito para toda la Argentina, ya sea en arquitectura o en planeamiento urbano; además se exhiben también trabajos académicos de diferentes universidades como así también de los Concursos Internacionales organizados por el Distrito 5 (Biblioteca Campana y Plaza de las Carretas); hay un espacio de arte con obras de arquitectos y artistas de la región del Distrito 5; y también stands de firmas particularmente orientadas a la implementación de nuevos sistemas constructivos, entre otras actividades".

Estudian una bicisenda para Campana

