El candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, sigue en su recorrida por toda la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad recorrió las ciudades de Pellegrini, Salliqueló, y Guaminí donde se reunió con diferentes sectores productivos de la región y realizó una charla abierta con jóvenes, vecinos y comerciantes. "Lo que tenemos que hacer de acá a las elecciones es convencer a absolutamente todos, de que en este país y en la provincia no sirve el ‘sálvese quien pueda’, no sirve que a un pequeño sector le vaya bien y todos los demás estén en la lona". "Vengo a pedirles que no bajen los brazos y no paren ni un minuto, porque nos merecemos un país como el que quieren Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Una Argentina con empleo, salud, educación y producción", afirmó Kicillof al inicio del encuentro con jóvenes y vecinos en la sede del Club Social y Deportivo Huracán, de la localidad Pellegrini. En ese encuentro aprovechó para renovar sus cuestionamientos al actual gobierno: "dijeron que después de las elecciones nos fue mal a los argentinos y a los bonaerenses por no haberlos votado, yo me permito decir que fue exactamente al revés: Argentina no votó al gobierno porque nos fue mal, no es culpa de los argentinos, es culpa del gobierno y eso es lo que dijeron las urnas". Y agregó: "el 11 de agosto no elegimos nada, ni presidente, ni gobernador, ni intendente, fue una especie de ensayo general, un ejercicio crucial para la democracia". Acompañado por la candidata a intendenta, María José Iglesias, Kicillof destacó "venimos a apoyar María José, nuestra candidata de Pellegrini, porque necesitamos para trabajar, una intendenta que piense como nosotros, que defienda a cada uno de los vecinos y las vecinas de Pellegrini. Queremos que la provincia se ponga en marcha y que Pellegrini forme parte de este trabajo y de la gran transformación de la provincia". Durante el encuentro, los jóvenes y vecinos le manifestaron, al candidato a gobernador, las dificultades que atraviesan para acceder a una fuente de trabajo y estudiar en el centro de la ciudad. Al respecto, Kicillof explicó que considera fundamental "que exista una política pública para que vuelva a haber oportunidades en todas las ciudades, en todos los pueblos, y para que sea un derecho desarrollarse y trabajar en el lugar donde cada uno nació. Queremos que las y los jóvenes se arraiguen y no tengan que irse a las grandes ciudades en busca de una oportunidad". A su turno, la candidata a intendenta, María José Iglesias, señaló que las problemáticas que afronta hoy Pellegrini "son consecuencia de las actuales políticas de la provincia y el país", al mismo tiempo, celebró tener candidatos "que acompañen y quieran cambiar la realidad de la provincia y de todos los sectores, por más chiquitos que sean, es realmente emocionante". Más tarde, visitó la ciudad de Salliqueló y recorrió la fábrica de lácteos "San Francisco" rodeado por trabajadores de la empresa y el candidato a intendente, Ariel Succurro. Allí, señaló que su campaña se basó "en lo genuino, en decir la verdad, en lo que creemos y en lo que somos, porque decimos lo que pensamos, y la clave es que la hacemos con muchas ganas y pocos recursos económicos". "Quiero felicitarlos por la unidad, la unidad no sólo es una palabra linda, es algo muy concreto que tiene que ver con escuchar lo que se necesitaba, una propuesta distinta y mejor". Finalmente, subrayó "venimos manifestando y demostrando no solo como hacemos campaña sino también como queremos gobernar y esto significa que no hay ningún pueblo, ninguna ciudad, ningún municipio o departamento de la provincia de Buenos Aires más importante que otro". Lácteos San Francisco es una empresa familiar que desde el año 1988 produce lácteos en Salliqueló y que con los años se fue consolidando en el mercado. Además, la firma cuenta con dos plantas de elaboración, una en Salliqueló y otra en Mar del Plata. Para finalizar la jornada, Kicillof arribó a Casbas, Guaminí donde brindó una "charla abierta" junto a vecinos y vecinas de esa de la localidad, acompañado por el candidato a intendente, José Augusto Nobre Ferreira. En tanto hoy, el candidato a gobernador tiene previsto continuar con su itinerario por la sexta sección electoral, para dirigirse a las ciudades de Carhué, Puán, Saavedra y luego, cerrará su gira por el suroeste bonaerense, en la localidad de Coronel Suarez.

EN SU RECORRIDA PROVINCIAL KICILLOF VISITÓ SEDES DE CLUBES SOCIALES PARA COMPENETRARSE CON LA REALIDAD DE ESTAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS.







Kicillof:

"Queremos que las y los jóvenes se arraiguen y no tengan que irse a las grandes ciudades en busca de una oportunidad"

