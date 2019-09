José Abel Perdomo

Un sector del gobierno continúa con la quimera de poder revertir el previsible resultado de las elecciones de octubre pese a que todas las encuestas más o menos serias sin excepción indican que la enorme diferencia que la fórmula Alberto Fernández/Cristina Fernández obtuvo en agosto respecto a la de Mauricio Macri/Miguel Pichetto no para de crecer. En este sentido, no debe asombrar el festival de inauguraciones de obras inconclusas o el remanido recurso de tratar de provocar miedo sobre las consecuencias de un triunfo de la oposición en sintonía con lo manifestado por el propio Macri en aquella recordada conferencia de prensa del 12 de agosto cuando culpó por la corrida del dólar al resultado de las PASO cuando se sabe que el desastre que una vez más provocó un escandaloso empobrecimiento de vastos sectores de la población se debió pura y exclusivamente al obrar del gobierno cumpliendo directivas del propio presidente. Como siempre el relato oficialista choca con la realidad. Recordemos que la gran corrida que provocó la negativa de "los mercados" a seguir prestándole al gobierno y que lo obligó a recurrir al nefasto FMI ocurrió en los primeros meses del año pasado muy cerca del triunfo macrista en las elecciones de octubre de 2017 y que demostró que el temor de "los mercados" es producido por el propio gobierno y sus políticas suicidas. Resulta patético escuchar al candidato a vice Miguel Pichetto decir que una victoria de la oposición significaría la llegada de una revolución que expropiaría inmuebles. Uno duda: ¿Lo dice en serio o es pura actuación? Lo cierto es que la debacle continúa sin solución de continuidad tal como lo demuestran los datos que se van conociendo y que no dan ni el más mínimo respiro a la mayoría de la población. Finalmente se dieron mayores precisiones del tan publicitado bono de 5 mil pesos para la actividad privada que será no remunerativo y a cuenta de futuros aumentos. Se pagará a principios del mes que viene en cuotas que se determinarán en base a los acuerdos a que se arribe en paritarias y será proporcional a la jornada laboral. Se aclaró que no será para todos al quedar excluidos el personal de casas particulares y los trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario. Diferentes expertos han calculado que para que los trabajadores recuperen lo perdido desde el mes pasado el bono debió ser de 14.800 pesos. Como se ve el empobrecimiento continúa a paso redoblado. Otro dato que da cuenta del por qué las posibilidades del oficialismo son prácticamente inexistentes es que según el INDEC el 90% de la población tiene ingresos que no superan los 27.500 pesos y que la brecha entre ricos y pobres no deja de crecer. Aunque Macri crea que la elección todavía no sucedió tanto propios como extraños, incluido el FMI, ya lo consideran como presidente saliente y todos quieran hablar con Alberto Fernández Corroborando que el candidato/presidente vive en una suerte de mundo paralelo Roberto Lavagna contó en una entrevista televisiva que Macri lo llamó para reclamarle por la ley para "reperfilar" la deuda sin conocer que el proyecto todavía no había ingresado en el Congreso de la Nación. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz manifestó recientemente respecto a las políticas seguidas desde diciembre de 2015 en nuestro país: "El experimento neoliberal ha sido un fracaso espectacular".

