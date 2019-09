Efemérides del día de la fecha: 28 de Septiembre

DÍA MUNDIAL CONTRA LA RABIA Fue establecido por la Alianza Global para el Control de la Rabia en el año 2007 con el propósito de conmemorar el fallecimiento de Louis Pasteur y tomar conciencia acerca de la prevención de esta enfermedad, destacar los avances en la lucha contra la misma y asignar los recursos necesarios para lograr su eliminación. La rabia es una enfermedad letal transmitida por animales domésticos y salvajes, específicamente perros, que se propaga a través del contacto estrecho con la saliva infectada producto de arañazos o mordeduras. En el año 1885, Louis Pasteur, químico y microbiólogo francés, descubrió la vacuna contra la rabia luego de experimentar con conejos y perros desde el año 1881; la primera persona que salvó la vacuna fue Josef Meister, un niño de 9 años, que había sido mordido por un perro. A pesar de que es una enfermedad que puede ser prevenida mediante la vacunación, a nivel mundial mueren 59.000 personas a causa de la misma, principalmente en Asia y África. En nuestro país la vacuna antirrábica es obligatoria desde la sanción de la Ley Nº 22.953 en el año 1983: "a fin de propender a su previsión, control y erradicación definitiva se declara de interés nacional en todo el territorio de la República". ALEXANDER FLEMING DESCUBRE LA PENICILINA Corría el año 1928 cuando el bacteriólogo escocés cerró con llave el laboratorio del Hospital St. Mary de Londres para irse de vacaciones; brillante y descuidado había estado tan apurado por irse que se había olvidado de limpiar los cultivos de bacterias estafilococos. Dos largas semanas pasaron hasta que Fleming regresó, tiempo suficiente para que los cultivos se contaminaran con una especie de moho: "necesariamente, al ser examinadas, las placas se expusieron al aire y se contaminaron con varios microorganismos". Sorprendido y enfadado por lo ocurrido, fue ordenando y hundiendo las placas con las bacterias en un baño de Lysol hasta que una cubierta con un moho azul-verde llamó su atención; dejando su tarea de limpieza a medias llevó su silla hasta el microscopio, donde pudo ver con claridad que la bacteria Estafilococo Áureo cercana al hongo había sido destruida por completo. Esto alentó al bacteriólogo junto a sus compañeros Sir Howard Florey y Ernst Chain a estudiarlo con detenimiento y experimentar para determinar si era seguro para humanos; cosa que se comprobó, más adelante, en el año 1929, fue nombrada "Penicilina": "a veces uno encuentra lo que no está buscando. Cuando me desperté justo después del amanecer del 28 de septiembre de 1928, desde luego no planeaba revolucionar todos los medicamentos al descubrir el primer antibiótico del mundo, o el asesino de bacterias. Pero supongo que eso fue exactamente lo que hice." Años más tarde, la penicilina se convirtió en protagonista de la Segunda Guerra Mundial al haber salvado miles de vidas, es por esto que en el año 1945 Fleming, Chain y Florey reciben el Premio Nobel de Medicina. BLACK SABBATH LANZA "NEVER SAY DIE!" Un día como hoy en el año 1978, la banda británica lanzaba su octavo álbum de estudio "Never say die!". A diferencia de otros discos, la producción de este sufrió una serie de altibajos que comenzaron con las ausencias de Ozzy Osbourne al momento de grabar: "habíamos planeado hacerlo juntos pero él seguía desapareciendo" dijo el guitarrista Tony Iommi. Más tarde, una terrible noticia era comunicada por Osbourne: dejaba la banda por la salud de su padre y sus problemas con las drogas; desesperados por encontrar un nuevo cantante con el que seguir el disco y callar los reclamos de la discográfica, contrataron a Dave Walker, ex vocalista de Savoy Brown y Fleetwood Mac. Sin embargo, al poco tiempo Osbourne volvió dispuesto a grabar lo que ocasionó que el disco se retrasara aún más y la relación con Iommi se desgastara al punto de no dirigirse la palabra. Así, en medio de la tensión se terminó el álbum que entre sus canciones posee "Swinging the chain", "Junior´s eyes", "Johnny blade" y "Never say die!"

Efemérides del día de la fecha: 28 de Septiembre

