La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 28/sep/2019 Así nació Disneyland en Los Angeles

Por Julio Carreras











Disney fue creando parques temáticos casi en todos los continentes, siendo todos un éxito absoluto desde el principio: - 1983: Disneyland Tokyo (Japón); - 1998: Disneyland París (EuroDisney) - 2005: Disneyland, Hong Kong Nota: El Disneyland original, se llama ahora Disneyland Park. Las mejores ideas nacen a veces fruto del aburrimiento. Así es como estaba Walt Disney viendo a su hija dar vueltas en un tiovivo (calesita) pensando lo lindo que sería crear un lugar donde toda la familia pudiera divertirse, un mundo donde sus personajes y escenarios cobrarían vida, dentro de las cuales existiría la posibilidad de que las familias pudieran compartirla en sus fantasías. Así comenzó todo. Desde ese momento, hasta el día de su apertura en Anahein, Los Angeles, California y su sueño se hizo realidad, el 17 de julio de 1955, no descansó, sobrellevando innumerables problemas de toda índole, naciendo así un nuevo y fabuloso negocio de este visionario, los parques de atracciones temáticas familiares. Famosas personalidades de todos los ámbitos, incluyendo la presencia entre ellas de estrellas como Frank Sinatra, Charlton Heston o Sammy Davis Jr. y ante 90 millones de espectadores por la cadena de televisión BBC, se lanza lo que sería una de las más fabulosas inversiones de todos los tiempos en la rama de los espectáculos animados. No todo fueron rosas el día de su inauguración, hubo una tremenda cantidad de dificultades que superar. Eso hizo que Walt Disney se referiría a ese día como el Domingo Negro, pero incluso con todo ello el sentimiento general fue que Disneyland sería un éxito. Hasta donde llega su fama en la época que, en 1959, el líder ruso Nikita Khrushchev se quejó porque le denegaron una visita al parque dentro de su gira por EEUU. Al parque de Anaheim, le siguieron más adelante Walt Disney World en Florida (1971), que es el complejo de parques más grande del mundo, con un área equivalente a la ciudad de San Francisco; "Tenemos la esperanza de ser una fuente de alegría e inspiración para todo el mundo", dijo Walt Disney el día que inauguró Disneyland. No todo el mundo, pero en el 2005 ya habían pasado 2.000 millones de personas por sus parques, que a esa fecha era un tercio de la población mundial. El creador, ideólogo y a la postre empresario de éxito de todo este conglomerado fue Walt Disney. Sin lugar a dudas visionario de la industria del entretenimiento, fue el protagonista indiscutible de lo que no ha hecho más que crecer con el tiempo, y parece que no tiene visos de cambiar. En 1928, se estrena el cortometraje de dibujos animados Steamboat Willy, donde aparece por primera vez su personaje Mickey Mouse. Siendo esta la primera película de animación con sonido, cosa que al público le encantó. El estreno del primer largometraje de la la producción de Disney, Blancanieves y los siete enanitos (1938) continúa en nuestra época siendo uno de los clásicos de las películas infantiles. Walt Disney dejó una impronta indeleble en la animación, al crear unos dibujos de fácil entendimiento, muy dinámicos, limpios y a la vez de gran franqueza. Con ellos, sentó muchas de las bases de esta industria: un ejemplo es su acertada idea de usar como bandas sonoras fragmentos o piezas de música clásica, lo que acabó provocando que algunos de sus títulos son ya inseparables de ésta. Los siguientes largo-metrajes no hicieron más que acrecentar el éxito, convirtiéndose muchos de ellos en clásicos del cine de animación, de los niños de varias generaciones: Pinocho (1940), Dumbo (1941), Bambi(1942), La cenicienta (1950), La bella durmiente (1959), La sirenita (1989), La bella y la bestia(1991), El rey león (1994), etc.







Así nació Disneyland en Los Angeles

Por Julio Carreras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: